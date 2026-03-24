Ο Βασίλης Ζούλιας περιέγραψε τη γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου ο Βασίλης Ζούλιας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο σχεδιαστής μόδας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε στην γνωριμία και τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σημειώνοντας πως η «εθνική σταρ» ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική προς τους νέους.

Όπως αποκάλυψε, την γνώρισε όταν ο ίδιος ήταν 24 ετών, ενώ στάθηκε στο πλευρό του όταν έδινε μάχη με τον εθισμό του σε ουσίες.

Όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Ζούλιας για την συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Βασίλης Ζούλιας, αποκάλυψε αρχικά: «Είχαμε κάνει εκείνο το γνωστό διαφημιστικό με την Αλίκη. Ήταν βράδυ αυτό, είχε κάνει πάρα πολύ κρύο… ψόφος. Η Αλίκη δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε έρθει και ο Ψινάκης εκείνο το βράδυ θυμάμαι, στη Μητρόπολη ήταν».

Σε δεύτερο χρόνο, περιέγραψε την πρώτη φορά που την επισκέφθηκε στο σπίτι με σκοπό να συνεργαστούν, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη τον υποδέχτηκε στην κρεβατοκάμαρά της και στη συνέχεια του μαγείρεψε: «Την πρώτη φορά που πήγα σπίτι της με κάλεσε η Νότα, που της έκανε όλες τις δουλειές, και μου λέει «Η κυρία Βουγιουκλάκη θα σας δει», λέει «ξυπνάει μετά τις 12»... Πάω εγώ στις 12 στο σπίτι της Αλίκης, ψαρωμένο παιδάκι 24 χρονών, για να συνεργαστούμε για το «Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά»… Πρέπει να ήταν το ’87».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε: «Μπαίνω λοιπόν μέσα, ψαρωμένος, βλέπω τη Μανταλένα εκεί, το πορτρέτο. Μου λέει η Νότα «θα περάσετε στην κρεβατοκάμαρα». Πάω στην κρεβατοκάμαρα, ήταν η Αλίκη, σομόν κρεβατοκάμαρα, σομόν κουρτίνες, σομόν τα σεντόνια, οι μοκέτες και σομόν ρόμπα deshabillé με ασορτί πασούμι. Μου λέει «κάτσε, κάτσε εδώ» μου λέει. Είχαμε τρομερή σχέση».

«Μιλήσαμε λοιπόν για το θέατρο, για τα κουστούμια και φεύγοντας, με κοιτάει πάνω κάτω, ήμουν και πολύ αδύνατος, μου λέει «Έχεις φάει; Πεινάς;». Και με τραβάει στην κουζίνα, σουρεαλιστικό, και τη βλέπω να μου τηγανίζει πατάτες με αυγά».

Τέλος, αποκάλυψε, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, στάθηκε στο πλευρό του, ενώ περιέγραψε και την τελευταία φορά που την είδε: «Η Αλίκη ήταν πολύ υποστηρικτική και σε εκείνη την περίοδο που είχα διάφορα θέματα τότε με τα ναρκωτικά. Είχε στείλει ένα δικηγόρο να με εκπροσωπήσει στα δικαστήρια. Και μετά την είδα τελευταία φορά σε ένα πάρτι και μου λέει «Χαίρομαι Βασιλάκη μου που σε βλέπω. Είσαι καλά; Εγώ δεν είμαι». Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα», κατέληξε ο Βασίλης Ζούλιας.

