Η Ρούλα Πατεράκη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, η Ρούλα Πατεράκη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην καριέρα της και την πορεία της στο θέατρο, ενώ μεταξύ άλλων, στάθηκε στη γνωριμία της και την συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Όπως εξήγησε, η «εθνική σταρ» κάλεσε η ίδια για να της ζητήσει να συνεργαστούν, με αποτέλεσμα η Ρούλα Πατεράκη να νομίζει ότι πρόκειται για κάποια φάρσα.

«Η Αλίκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Όσο καιρό έκανες πρόβες με την Αλίκη, ήθελε, ως αδηφάγος, να καταπιεί όλο το θέατρο. Οπότε είχες μια τρομακτικά καλή εμπειρία. Είχες μπροστά σου μία λαμπρή ηθοποιό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε για την προσωπικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη και τον χαρακτήρα της πάνω στη σκηνή: «Όταν θα ανέβαινε στη σκηνή, έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να την προφυλάξεις, ώστε να έχει κάτι που θα την κάνει θελκτική στο κοινό της. Όφειλες να το έκανες για την Αλίκη αυτό. Είχε βαρεθεί τον εαυτό της να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε. Ήθελε να μην χάσει την έλξη με το κοινό της, αλλά να μπει και σε άλλα χωράφια. Το αισθανόταν πάρα πολύ. Είχε μεγαλώσει και νομίζω ότι ένιωθε ότι κάτι της έλειψε. Ήθελε μια εσωτερική ανανέωση, να σπάσει αυτή την κρούστα».

Μιλώντας για την πρώτη τους επικοινωνία, ανέφερε: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αν δεν καταλάβαινα τη φωνή, θα έλεγα κάποιος μου κάνει πλάκα. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ίδια».

Και παραδέχτηκε: «Στην αρχή δίσταζα, γιατί οι περισσότεροι έλεγαν ότι ήταν κάτι άλλο κι εγώ κάτι άλλο, ότι δεν θα ταιριάξουν τα χνώτα μας και ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Αμέσως ταιριάξαμε. Είπα «γιατί όχι;» και το έκανα. Δεν λειτουργούσα πάντα έτσι στη ζωή μου. Αυτό με την Αλίκη το έκανα για να δω τον κίνδυνο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhoo6slc4r0p?integrationId=40599y14juihe6ly}