Η κληρονομιά της μόδας δια χειρός Βασίλισσας Ελισάβετ. Η γκαρνταρόμπα της βρετανίδας Μονάρχη σε μία μοναδική έκθεση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η μεγαλύτερη συλλογή από τα εμβληματικά ρούχα της Βασίλισσας Ελισάβετ παρουσιάζεται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με αφορμή την επέτειο για τα 100α της γενέθλια.

Πρόκειται για μία συλλογή 200 περίπου, φορεμάτων, αξεσουάρ και καπέλων, που καταγράφουν τη ζωή της Βασίλισσας μέσα από την ενδυμασία της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της people.com, πρόκειται για ενδύματα που προέρχονται από την παιδική ηλικία της μονάρχης και ταξιδεύουν τους θεατές στον γάμο της – με τα νυφικά φορέματα – στα επίσημα ρούχα, στις τσάντες και τα αξεσουάρ που επέλεγε να τη συνοδεύουν στη μετέπειτα ζωή της.

Πολλά από τα ενδύματα, αποτελούν δημιουργίες του Νόρμαν Χάρτνελ, του βασιλικού μόδιστρου, που για περίπου 7 δεκαετίες, αναλάμβανε να δώσει σάρκα και οστά στις ενδυματολογικές επιλογές της Βασίλισσας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/ABC/status/2042262015310266812}

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο κοινό μέσα από μία σειρά σκίτσων, δειγμάτων και υφασμάτων, βάζοντας τον επισκέπτη στην εμβληματική γκαρνταρόμπα της μονάρχη.

Η έκθεση, θα πραγματοποιηθεί στην Πινακοθήκη του Βασιλιά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τον Απρίλιου του 2026, με αφορμή τα 100α γενέθλια της Βασίλισσας.

Υπενθυμίζεται, ότι η Βασίλισσα της Αγγλίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96, τον Σεπτέμβριο του 2022.