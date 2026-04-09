Μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του.

Τις σκέψεις του με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του μοιράστηκε μέσω ενός βίντεο στο Tik Tok ο Γιάννης Αεράκης.

Ο youtuber, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε αποκαλύψει στο κοινό του ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο, και πλέον κάνει θεραπείες, έστειλε σήμερα το πρώτο του μήνυμα αναφέροντας οτι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδόμενο στη ζωή, αλλά και ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία στη ζωή είναι αυτά που θεωρούμε πολλές φορές ασήμαντα.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γιάννη Αέρακη

«Γεια σε όλα τα παιδιά και ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις μέρες που περνούσα δύσκολα, αλλά τώρα που ενίωσα κάπως καλύτερα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες αυτές τις μέρες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία στη ζωή είναι αυτά που θεωρούμε πολλές φορές ασήμαντα και δεν δίνουμε τόση σημασία… Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι το πώς θα ξυπνήσεις, από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία από τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε, μέχρι να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Να ξέρετε ότι άμα έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο», ακούγεται να λέει.

