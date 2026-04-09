Το όλο νόημα μήνυμα του Στράτου Τζώρτζογλου και η κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του.

Με μία ιδιαίτερη συγκινητική ανάρτηση επέστρεψε ο Στράτος Τζώρτζογλου την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ηθοποιός, δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του, που έχει φύγει από τη ζωή, στέλνοντας της παράλληλα ένα μήνυμα όλο νόημα.

Ο ίδιος, αναφέρεται στη μητέρα του ως «Μάνα μου, Ευτυχία μου, μπέμπα μου» και ελπίζει η ψυχή της να είναι καλύτερα όπου βρίσκεται.

Από πλευράς του, της «στέλνει τη χαρά». Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μάνα μου, Ευτυχία μου, Μπέμπα μου σήμερα … ξαναγεννήθηκα… ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου… μέσα στο φως του Χριστού

Σου στέλνω την χαρά μου … να νιώσεις ότι τα καταφέραμε να σκίσουμε την «οθόνη» και γίναμε κομμάτι του ονείρου».

