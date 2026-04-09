Η Κατερίνα Καραβάτου, δημιούργησε τα πιο εντυπωσιακά πασχαλινά αυγά με φυσικές μεθόδους.

Η Κατερίνα Καραβάτου, φαίνεται να αγαπά τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα, καθώς κάθε χρόνο τηρεί μερικά από τα πιο σύνηθες.

Φέτος, μπήκε στην κουζίνα με τα παιδιά της – την Αέλια και τον Ασρίωνα - και έπιασαν τη δουλειά, προκειμένου να δημιουργήσουν τσουρέκια και κόκκινα αυγά με ιδιαίτερα σχήματα και σχέδια, φτιαγμένα με φυσικό τρόπο.

Το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, η παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα της.

Στην λεζάντα της, κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, θυμήθηκε τη μητέρα της και τον τρόπο που την καθοδηγούσε στην κουζίνα, ενώ έδειξε ιδιαίτερα ευγνώμων που πλέον έχει την ευκαιρία να κάνει το ίδιο με την οικογένειά της:

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου θυμάμαι να βάφω αυγά το Πάσχα με τη μαμά μου. Κάθε χρονιά μάθαινα καλύτερα, συμμετείχα περισσότερο κι έκανα αυτό το υπέροχο έθιμο όλο και περισσότερο μια δική μου υπόθεση.

Η μαμά πάντα δίπλα μου. Να με μαθαίνει, να με καθοδηγεί, να με αφήνει ελεύθερη να κάνω τα δικά μου σχέδια, να το ευχαριστιέμαι περισσότερο. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου και φέτος: τώρα αφού έμαθαν, η Αέλια και ο Αρίωνας με λιγοστή βοήθεια αλλά με πολλή αγάπη, θέληση και φαντασία ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτή την σημαντική παράδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και η μαμά πάντα δίπλα τους. Και γι αυτό και για τα πάντα. Για όλα, πάντα και παντού. Και του χρόνου! Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία σε όλους».

