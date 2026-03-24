Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου, η Μαριγκόνα όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η εντυπωσιακή φίλαθλος του Ολυμπιακού, μίλησε με τον παρουσιαστή - δημοσιογράφο, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων, το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα βγει στον «αέρα» το νέο της vidcast.

Πάνω σε αυτό σχολίασε αρχικά: «Θα κάνω δικό μου vidcast, επιτέλους. Καλά και εγώ μπήκα αμέσως σε αυτό το χώρο και φοβήθηκα λίγο στην αρχή, εντάξει, κάτι εντελώς καινούργιο. Ε, ναι. Έρχεται σε λίγο… Θα ξεκινήσει αρχές Απριλίου... Έχω βρει όνομα, λες να το κάνω spoiler; Δεν θα το κάνω ακόμα. Έχουμε γυρίσει πολλά επεισόδια τώρα. Δεν ξέρω ακόμα ποιος καλεσμένος θα βγει πρώτος… Είναι ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθε. Τρομερός άνθρωπος και τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Αθλητές ακόμα δεν έχω. Μπορεί να έχω και αθλητές. Θα έχω τραγουδιστές, ηθοποιούς. Σε αυτό το χώρο».

Όσα αποκάλυψε η Μαριγκόνα για τον σύντροφό της

Σε ό,τι αφορά τον σύντροφό της, αποκάλυψε ότι είναι μαζί οκτώ χρόνια, διαψεύδοντας τις φήμες που τους ήθελαν να χωρίζουν: «Δεν ισχύει. Κάθε ζευγάρι έχει λίγο τα πάνω του και τα κάτω του. Ε, τώρα που είμαστε λίγο πιο γνωστοί, οκ, πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτά, αλλά είναι όλα καλά».

Όπως ανέφερε, γνωρίστηκαν στη Γερμανία και ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές, ενώ λίγο αργότερα αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα στη χώρα: «Στην Ελλάδα βρέθηκα, γιατί ήρθα με το αγόρι μου, τον Νίκο, που είναι Έλληνας, για διακοπές. Γνωριστήκαμε στη Γερμανία, ήρθαμε για διακοπές κι αποφασίσαμε να μείνουμε. Τρελοί. Ήμασταν στην Ελλάδα μόνιμα πριν συμβεί αυτό με τον Ολυμπιακό. Είμαστε τώρα οχτώ χρόνια ήδη στην Ελλάδα. Ζούσαμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, μετά ήρθαμε Αθήνα».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει πρόταση γάμου από την πλευρά του συντρόφου της: «Δεν έχουμε παντρευτεί και δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε. Δεν μου έχει πρόταση. Κοίτα, μετά από 9 χρόνια, γιατί θα κλείσουμε 9 χρόνια, δεν νομίζω να έχει τον φόβο ότι θα με κλέψουν. Πραγματικά έχουμε ζήσει τα πάντα μαζί, οπότε το δέσιμό μου γενικά, δεν το έχουμε τόσο πολύ, ούτε εγώ, ούτε αυτός. Είμαστε πολύ cool».

