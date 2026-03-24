Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον γνωστό σεφ Λευτέρη Σουλτάτο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Λευτέρης περιγράφει τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη και εξηγεί πώς ένα γλυπτό από βούτυρο τον έκανε να ασχοληθεί με τη μαγειρική.

Γιατί θεωρεί ότι είναι «ψωνίστικο» να λες ότι είσαι σεφ; Ποιες είναι οι σπεσιαλιτέ του και σε πόσα μαγαζιά βάζει τη γευστική του υπογραφή; Στη συνέχεια, περιγράφει τη γνωριμία του με τη Βάσω Λασκαράκη, εξομολογείται το σοκ που έπαθε όταν είδε τον εαυτό του για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο, αλλά και το άγχος που ένιωσε για να ενημερώσει την οικογένειά του.

Παράλληλα, μιλάει με τρυφερότητα για τα παιδιά του και εξηγεί πώς έχουν καταφέρει με την Βάσω να βρουν τις ισορροπίες τους. Ποιος μαγειρεύει στο σπίτι και πώς αντιδρά η σύζυγός του αν δεν τη δει στη σειρά «Το Σόι σου»;

Η βραδιά αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, όταν ο Λευτέρης μιλά για το ισχαιμικό επεισόδιο που πέρασε λόγω άγχους, μία εμπειρία που τον ανάγκασε να αναθεωρήσει τα πάντα και να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. Τέλος, ο Λευτέρης Σουλτάτος αποκαλύπτει πως πολύ σύντομα ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό του εστιατόριο στην Αθήνα, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στη γαστρονομική του διαδρομή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=PkoO5ssPXMY}

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Λευτέρης Σκόνδρας, ο μεγάλος νικητής του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος» Grand Prize Week, που κατάφερε να κερδίσει το συγκλονιστικό ποσό των 97.000 ευρώ!

Ο δάσκαλος, που με την ψυχραιμία και το σπάνιο ήθος του παρέδωσε μαθήματα όχι μόνο ακαδημαϊκής, αλλά κυρίως κοινωνικής παιδείας, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής. Πόσο άλλαξε η καθημερινότητά του στην συμπρωτεύουσα;

Τον αναγνωρίζει ο κόσμος; Τι του λένε οι μαθητές του; Πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για εκείνον και τη σύζυγό του;

Τέλος, οι δυο τους κάθονται ξανά ο ένας απέναντι στον άλλον για ένα αποκλειστικό «rematch» ερωτήσεων. Θα καταφέρει ο μεγάλος νικητής να διατηρήσει το αλάνθαστο σερί του;

Μία βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο που μας έκανε να πιστέψουμε ξανά στα όνειρα και στην ουσιαστική αξία της παιδείας.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.