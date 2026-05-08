Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week επιστρέφει την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 20:00.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει με 2μσυναρπαστικές εβδομάδες Grand Prize, σε κάθε μία από τις οποίες διεξάγεται ένα mini πρωτάθλημα 4 ημερών, που κορυφώνεται την 4 η ημέρα με τον μεγάλο τελικό, όπου οι παίκτες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες, 1 καρέκλα, αλλά και 1 απόφαση που αξίζει τα τριπλά έρχονται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου επιστρέφει το Grand Prize του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου και στιγμές που κόβουν την ανάσα έρχονται σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με νέες συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» - Οι κανόνες της εβδομάδας «GRAND PRIZE» με έπαθλο 300.000€

Κάθε διαγωνιζόμενος, που έχει παίξει σε κάποιο από τα 3 καθημερινά επεισόδια της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής, μπορεί να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, αρκεί να καταφέρει να κατακτήσει τουλάχιστον το 2 ο μαξιλαράκι, να απαντήσει δηλαδή σωστά και στην 10 η ερώτηση αξίας 5.000€.

Μόλις ολοκληρώσει το παιχνίδι του και με δέλεαρ τη δυνατότητα να διεκδικήσει έως και 300.000€, ο παίκτης καλείται να μπει σε μία χρηματική διαπραγμάτευση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το τελικό ποσό που θα κρατήσει εντέλει από τα ήδη κερδισμένα χρήματά του, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό. Αν ο παίκτης πει «ναι» στη χρηματική πρόταση του Γρηγόρη, εξασφαλίζει το ποσό της διαπραγμάτευσης και παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, έχοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει 300.000€.

Ό,τι και αν συμβεί στον μεγάλο τελικό, τα χρήματα που «κλείδωσε» ο παίκτης στη διαπραγμάτευση δεν χάνονται, συνεπώς, αν παίξει, θα μπορεί μόνο να αυξήσει τα κέρδη του.

Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 20:00 η αγωνία κορυφώνεται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, καθώς οι παίκτες που συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!

Όσοι διαγωνιζόμενοι διαπραγματεύτηκαν τα κέρδη τους και είπαν «ναι» στο δέλεαρ του μεγάλου τελικού, θα καθίσουν σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις μέσα στο πλατό και θα περιμένουν τη σειρά τους για να παίξουν.

Η σειρά συμμετοχής στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου καθορίζεται από τα συνολικά κέρδη των διαγωνιζόμενων, κατά συνέπεια ο πρώτος που θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 300.000€ είναι ο παίκτης που εξασφάλισε τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο επεισόδιό του.

Παίκτες που ρισκάρουν παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!