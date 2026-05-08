Το «Your Face Sounds Familiar» ντύνεται στα χρώματα της Eurovision την Κυριακή 10 Μαΐου.

Το «Your Face Sounds Familiar» μπήκε δυνατά στις Κυριακές μας και συνεχίζει να ανεβάζει την ένταση, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει ένα εκρηκτικό entertainment DNA, που κάθε φορά απογειώνει το θέαμα και το μεταμορφώνει στο απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός, καθηλώνοντας εκατομμύρια τηλεθεατών.

Αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 21:00, η σκηνή του αγαπημένου σόου θα έχει τη λάμψη και τον παλμό της Eurovision, του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού της Ευρώπης.

Ένα εντυπωσιακό μουσικό ταξίδι με εμβληματικές εμφανίσεις, performances που έκαναν αίσθηση, μεγάλα hits και αξέχαστες στιγμές του σημαντικού αυτού θεσμού. Ρυθμός, συγκίνηση και εκπλήξεις θα συνθέσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα, που θα μας κάνει να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να νοσταλγήσουμε, αλλά πάνω απ’ όλα να ζήσουμε ξανά τη μαγεία της Eurovision.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς θα είναι και αυτή την Κυριακή ο απόλυτος οικοδεσπότης, που με την αμεσότητα, τη σαρωτική ενέργεια και τη ξεχωριστή επικοινωνία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους θα δώσει στο σόου μια άλλη δυναμική.

Η κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα επιβεβαιώσει γι’ άλλη μια φορά την απίστευτη χημεία της και θα κάνει «παιχνίδι» με άποψη, αυθεντικότητα, χιούμορ και συναίσθημα.

Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες θα δηλώσουν και πάλι τη ξεχωριστή τους παρουσία.

Η λάμψη του σόου, όμως, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς κάθε εμφάνιση και κάθε βαθμολογία θα συμβάλλει σε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να έχει και ουσιαστικό αποτύπωμα.

Οι γιουροβιζιονικές μεταμορφώσεις αυτής της Κυριακής, που διεκδικούν 12 points, είναι:

• Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης - Alcohol Is Free (Ελλάδα) - 2013

• Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Αλκαίος – OPA (Ελλάδα) - 2010

• Biased Beast – Kaarija - Cha Cha Cha (Φιλανδία) - 2023

• Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Akylas - Ferto (Ελλάδα) - 2026

• Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Tommy Cash - Espresso Macchiato (Εσθονία) - 2025

• Αφροδίτη Χατζημηνά – Klavdia – Αστερομάτα (Ελλάδα) - 2025

• Μαριάντα Πιερίδη - JJ – Wasted Love (Αυστρία) - 2025

• Μαριλού Κατσαφάδου – Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Κροατία) - 2024

• Ίντρα Κέιν – Αλέξια – Άσπρο Μαύρο (Κύπρος) - 1987

• Δωροθέα Μερκούρη – Καίτη Γαρμπή – Ελλάδα χώρα του φωτός (Ελλάδα) -1993

Την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στη Eurovision, σε έναν μουσικό διαγωνισμό που έχει γράψει μεγάλη ιστορία, και είναι έτοιμο να χαρίσει στους τηλεθεατές μια εμπειρία γεμάτη πάθος, θέαμα και στιγμές που ένωσαν μουσικά την Ευρώπη.