Την επανεμφάνιση του καταδικασμένου Ναζί Κασιδιάρη, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Βολικό σκιάχτρο» χαρακτηρίσει το ΚΚΕ την επανεμφάνιση του διπλά καταδικασμένου μέλους της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, Η. Κασιδιάρη στο πολιτικό προσκήνιο.

Το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις για συμμετοχή του στις εκλογές, τονίζει πως «αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά τον ρόλο των φασιστικών μαντρόσκυλων του συστήματος, ως μόνιμης εφεδρείας για το χτύπημα του λαού και των αγώνων του, αλλά και ως βολικό «σκιάχτρο» για να εξωραΐζεται το εχθρικό για τον λαό «κράτος δικαίου», οι κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου, το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης.

Η επανεμφάνιση Κασιδιάρη διευκολύνεται και από το γεγονός ότι καθυστερεί ανεπίτρεπτα η ολοκλήρωση στον ανώτατο βαθμό της υπόθεσης και η αμετάκλητη καταδίκη που θα έβαζε «φρένο» στα σχέδια του συγκεκριμένου, όπως από την πρώτη στιγμή τονίζει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ καταλήγει σε ανακοίνωσή του πως «σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι ο φασισμός «δεν θα πεθάνει από μόνος του» αν δεν τον «τσακίσει» ο ίδιος ο λαός, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, γιατί το σύστημα τους γεννά και τους θρέφει, τους αξιοποιεί για να προωθεί αντιδραστικά μέτρα για τον έλεγχο της λειτουργίας των κομμάτων, σαν αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί, αλλά και όσα εξήγγειλε μόλις χθες ο πρωθυπουργός ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης».