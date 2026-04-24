Μία νέα, τρυφερή ανάρτηση έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου, η Μαρία Κορινθίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η ηθοποιός, επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να ευχηθεί δημόσια στο σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, για την ονομαστική του γιορτή, συνοδεύοντας τις δύο φωτογραφίες με μία άκρως ρομαντική λεζάντα.
Στην πρώτη φωτογραφία, η ηθοποιός απαθανάτισε το φιλί που χαρίζει στον σύντροφό της, ενώ στο αμέσως επόμενο στιγμιότυπο απεικονίζονται να κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου.
Στη λεζάντα της έγραψε: «Εσύ και μόνο εσύ… Χρόνια σου πολλά υπέροχέ μου… χρόνια μας πολλά».
Μάλιστα, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει κάθε τους κοινή εξόρμηση, ενώ δεν χάνουν ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό δημιουργώντας αναμνήσεις.
