Το δικό του σχόλιο θέλησε να κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το περιστατικό που σημειώθηκε με πρωταγωνιστή τον Στράτο Τζώρτζογλου στο «Πρωινό».

Στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε δηλώσεις ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος μεταξύ άλλων, απάντησε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων αναφορικά με το εξώδικο που απέστειλε η Σοφία Μαριόλα.

Ένα σύντομο απόσπασμα των δηλώσεών του, προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, στην εκπομπή «Buongiorno», δίνοντας την αφορμή στον Ανδρέα Μικρούτσικο να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Ο παρουσιαστής, φάνηκε ιδιαίτερα καυστικός με την εκπομπή «Το πρωινό», κάνοντας κριτική για το πώς χειρίστηκε την προσωπική ζωή του ηθοποιού ύστερα από την είδηση του χωρισμού.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αναφέρθηκε στο περιστατικό με τις φωτογραφίες της Σοφίας Μαριόλα να συνοδεύεται από άλλον άνδρα, ένα συμβάν που συζητήθηκε.

Ο παρουσιαστής, αναφέρθηκε στο περιστατικό ως μία από τις «χειρότερες στιγμές της τηλεόρασης», δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν νομίζω να έχει γίνει χειρότερο πράγμα στην τηλεόραση από αυτό που το έκαναν… Ντράπηκα που έχω περάσει το κατώφλι της. Να του λένε ότι η γυναίκα του, η κοπέλα του… Ξέρω τι έχει γίνει, αλλά θυμήθηκα πάλι το γεγονός, είναι ανεπίτρεπτο και εγκληματικό… Εγώ μίλησα για την τηλεοπτική εκπομπή, για την ερώτηση που έκαναν…».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε νωρίτερα, ο Στράτος Τζώρτζογλου, σχολίασε το εξώδικο από την πρώην σύντροφό του, λέγοντας: «Δεν ήρθε σε εμένα το εξώδικο, δεν έχω κάνει κάτι κακό, ούτε έχω μιλήσει αρνητικά. Ίσα ίσα από τη μεριά μου υπάρχει πολλή αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό. Σέβομαι απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου».

