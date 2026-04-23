Με ιδιαίτερη συγκίνηση ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου η εκπομπή του Mega «Buongiorno», με αφορμή την γιορτή του Αγίου Γεωργίου και τα όσα είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
Συγκεκριμένα, όταν η Φαίη Σκορδά μπήκε στο πλατό, ευχήθηκε στους εορτάζοντες και αμέσως μετά έστρεψε το βλέμμα της προς τον συνεργάτη της.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θέλησε να μοιραστεί μία προσωπική του σκέψη, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα είναι λίγο ιδιαίτερη, καθώς οι δύο του γονείς θα είχαν τη γιορτή τους.
«Τι έγινε;», ρώτησε αρχικά η Φαίη Σκορδά, με τον συνεργάτη της να απαντά:
«Όχι, τίποτα, εντάξει… Σήμερα η μέρα είναι λίγο… Γιόρταζαν και οι δύο γονείς μου σήμερα…», τόνισε και στη συνέχεια προσπάθησε να αλλάξει θέμα.
Παρ’ όλα αυτά, η παρουσιάστρια, θέλησε να τον πάρει μία αγκαλιά: «Μία αγκαλιά να σου κάνω, μία μεγάλη αγκαλίτσα…».
{https://exchange.glomex.com/video/v-di0blr6h3oqp?integrationId=40599y14juihe6ly}