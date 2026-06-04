Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησαν για τον καρκίνο και τους δικούς τους ανθρώπου που έχασαν από την ασθένεια.

Μία συγκινητική στιγμή σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, στο αέρα της εκπομπής «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη να μιλούν για τους δικούς τους ανθρώπους που έφυγαν από καρκίνο.

Αφορμή στάθηκε μία νέα είδηση που παρουσιάστηκε μέσω του σχετικού ρεπορτάζ και αφορούσε την εξέλιξη της ιατρικής στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε αυτό το σημείο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε το λόγο για να μοιραστεί μία προσωπική του εμπειρία: «Χάνουμε πολύτιμους ανθρώπους. Ανθρώπους βασικά, γιατί του κάθε ενός ο άνθρωπος είναι πολύτιμος».

«Είμαστε και οι δύο παθόντες, γι’ αυτό το λέει», συμπλήρωσε η Κατερίνα Ζαρίφη, με τον συνεργάτη της να προσθέτει:

«Είναι πολύ σημαντική η ανθρωπιά και θέλω να το πω αυτό, γιατί τώρα που κάνουμε μια πιο ήρεμη καρκίνο, όταν κατά καιρούς γίνονται διάφορα περιστατικά προέχει να μιλήσουμε για τον άνθρωπο που έφυγε. Είναι πολύ σημαντικό οι γιατροί να είναι διπλά μας και όχι όταν το πράγμα παίρνει μία μη αναστρέψιμη πορεία να εξαφανίζονται από τα τηλέφωνα. Από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες. Αυτό ο γιατρός θα σου το πει. Όταν ο γιατρός θεωρεί ότι στο έχει πει πέντε φορές και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο, μετά είσαι μόνο σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο!».

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Η Κατερίνα Ζαρίφη συμπλήρωσε: «Επειδή το περάσαμε, είναι αλήθεια ότι γίνεσαι όχι απλά ενοχλητικός και φορτικός, παίρνεις και ξανά παίρνεις τηλέφωνο».

«Το έζησα αυτό», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και συνέχισε: «Αναγκαστικά πήγαμε σε έναν άλλον γιατρό μόνο και μόνο για να σηκώνει το τηλέφωνο, όχι για να κάνει καλά τη μάνα μου».

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