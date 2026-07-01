Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων ενδοφλέβιων εγχύσεων του αρχικού θεραπευτικού κύκλου, η ασθενής παρουσίασε ταχεία και ουσιαστική κλινική ανταπόκριση, με σημαντική υποχώρηση των δερματικών βλαβών, βελτίωση της λειτουργικής της κατάστασης και αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της.

Στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη πανευρωπαϊκή θεραπευτική χορήγηση του Denileukin diftitox-cxdl (Dd-cxdl), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένες και θεραπευτικά ανθεκτικές αιματολογικές κακοήθειες.

Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενή πάσχουσα από ανθεκτικό/υποτροπιάζον δερματικό λέμφωμα Τ-κυττάρων (CTCL) του τύπου της σπογγοειδούς μυκητίασης, σε προχωρημένο στάδιο νόσου, η οποία είχε ήδη λάβει δέκα διαφορετικές θεραπευτικές γραμμές, έχοντας ουσιαστικά εξαντλήσει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Η εξέλιξη των εκτεταμένης έκτασης ογκόμορφων δερματικών βλαβών, είχε υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής της μεσήλικης ασθενούς επιτρέποντας ελάχιστη σωματική δραστηριότητα. Το Denileukin diftitox-cxdl αποτελεί την πρώτη, μετά από πολλά χρόνια, νέα συστηματική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά δερματικά Τ-λεμφώματα, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο θεραπευτικό οπλοστάσιο για τη νόσο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ.

Η πρώτη διάγνωση και η συνεργασία με τον «Άγιο Σάββα»

Η αρχική διάγνωση της ασθενούς με σπογγοειδή μυκητίαση πραγματοποιήθηκε στη Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». Με γνώμονα τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής φροντίδας, οι θεράποντες ιατροί διερεύνησαν όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η στενή συνεργασία της Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» με την Αιματολογική Κλινική του ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και την υψηλή εξειδίκευση των ιατρικών ομάδων, κατέστησαν εφικτή την υλοποίηση της συγκεκριμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ασθενούς

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων ενδοφλέβιων εγχύσεων του αρχικού θεραπευτικού κύκλου, η ασθενής παρουσίασε ταχεία και ουσιαστική κλινική ανταπόκριση, με σημαντική υποχώρηση των δερματικών βλαβών, βελτίωση της λειτουργικής της κατάστασης και αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της.

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Η κλινική αυτή ανταπόκριση επιτρέπει πλέον τον σχεδιασμό του επόμενου θεραπευτικού βήματος, με προοπτική τη διενέργεια αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων από μη συγγενή δότη, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με στόχο τη μακροχρόνια ελεύθερη νόσου επιβίωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης της ασθενούς.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική εφαρμογή αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νοσήματα με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της επιστημονικής γνώσης και της συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, με κοινό γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα του ασθενούς.