Η μέση επιστροφή φόρου διαμορφώνεται στα 304 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η αυλαία της φετινής διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων πέφτει στις 15 Ιουλίου 2026, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οκτώ στα δέκα νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος. Από τα εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί προκύπτει ότι το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον επιπλέον φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος που καλούνται να καταβάλουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι ανέρχεται στα 1.866 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου 2026 να πληρώσουν είτε την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου είτε το σύνολο της οφειλής εφάπαξ, επωφελούμενοι από έκπτωση που φτάνει έως και το 4%. Συγκεκριμένα, η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου, σε 3% για όσους την υπέβαλαν από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσους ολοκληρώσουν την υποβολή έως τις 15 Ιουλίου.

Επιστροφές

Την ίδια στιγμή, το 30,49% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι πιστωτικές, με το συνολικό ποσό επιστροφών φόρου να φτάνει τα 514,5 εκατ. ευρώ. Η μέση επιστροφή φόρου διαμορφώνεται στα 304 ευρώ ανά δικαιούχο. Παράλληλα, το 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ούτε επιστροφή φόρου.

Καθώς η προθεσμία εκπνέει σε λίγες ημέρες, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν εκ των υστέρων λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ έχουν ακόμη τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμων. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, μια προσθήκη στοιχείων ή η διόρθωση κάποιου κωδικού στη δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης.