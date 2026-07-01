Ο Τζόκοβιτς επικράτησε άνετα του Τσιτσιπά, στον δεύτερο γύρο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν το δεύτερο «θύμα» του Νόβακ Τζόκοβιτς στο φετινό Wimbledon, αφού ο Σέρβος δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει στη μεταξύ τους αναμέτρηση, για να προχωρήσει στο τουρνουά.

Μέσα σε 1 ώρα και 38 λεπτά, ο Τζόκοβιτς είχε «καθαρίσει» με τον 27χρονο Έλληνα τενίστα, νικώντας με 6-3, 6-4, 6-2 και στον τρίτο γύρο θα βρει απέναντί του τον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνές, που βρίσκεται στο Νο24 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή είναι η 13η νίκη του Σέρβου επί του Τσιτσιπά, ο οποίος δεν φάνηκε σε θέση να βάλει «φρένο» στον Τζόκοβιτς, με συνέπεια την πρόωρη έξοδό του από το Wimbledon.

{https://x.com/Wimbledon/status/2072419032871960804}

Ο Τζόκοβιτς «τρόμαξε» ballgirl

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε διάθεση και για αστεία, με ένα ballgirl.

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Όταν εκείνη τον βοήθησε κόβοντας με ψαλίδι κάτι που τον ενοχλούσε στο χέρι, ο Σέρβος προσποιήθηκε πως τον τραυμάτισε. Το ballgirl «πάγωσε» στιγμιαία, προτού διαπιστώσει ότι ο Τζόκοβιτς γελούσε.

{https://x.com/Wimbledon/status/2072411736506822954}