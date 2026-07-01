Μία εφ’ όλης της ύλης και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Δώρα Χρυσικού στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου η Δώρα Χρυσικού, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης και αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αθηναΐς Νέγκα.

Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στη ζωή της ηθοποιού, στα δύσκολα χρόνια που πέρασε λόγω του καρκίνου και στην πρώην σχέση της.

Αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπική της ζωής, η Δώρα Χρυσικού εξήγησε ότι παρά την ασθένειά της δεν σταμάτησε να εργάζεται ποτέ, ενώ παράλληλα θεωρούσε υποχρέωσή της να παραμείνει στη σχέση της, καθώς είχε δεχθεί στήριξη από το πρόσωπο του συντρόφου της τα χρόνια που έδινε την μάχη με την υγεία της.

«Είναι δύσκολο να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει 8 χρόνια από τη ζωή σου ‘θέλω να σηκωθείς και να φύγεις’. Από τα 8 χρόνια τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα. Ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν θυμήθηκε μερικά από τα συναισθήματα που βίωνε εκείνη τη χρονική περίοδο, σημειώνοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία βρισκόταν: «Δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω ήταν ότι θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο που δεν θα χρειαζόταν να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή. Θεωρούσα με έναν τρόπο ότι ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω. Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια μου είπε: ‘Να σου πω, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι αυτό το σπίτι θα μπορεί να υφίσταται και χωρίς τη δική μου συνδρομή’. Άρχισα σιγά – σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο ό,τι μου έχει δοθεί, το έχω δώσει πολλαπλώς πίσω. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι και εγώ με έναν άλλον τρόπο κακοποιημένη, και ότι εγώ με έναν τρόπο έχω κακοποιήσει έναν άνθρωπο ενδεχομένως», αποκάλυψε η ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmd8tbburjt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια, μίλησε για τη στιγμή που αποφάσισε να απομακρυνθεί από τον πρώην σύντροφό της, αναφέροντας ότι ερωτεύθηκε ένα άλλο πρόσωπο:

«Σίγουρα θα είχα χωρίσει αν δεν είχα ερωτευθεί. Ίσως να μην το είχα κάνει τόσο απότομα και αποφασιστικά. Η ύπαρξη ενός ανθρώπου με πολύ διαφορετικό προφίλ… Με έκανε να αισθανθώ ότι είμαι γυναίκα. Γιατί τέσσερα χρόνια ήμουν καρκινοπαθής, δεν ήμουν γυναίκα. Ένας άνθρωπος με είδε στην ολότητά μου, ως μυαλό, προσωπικότητα, εγώ δεν το έβλεπα πια αυτό και δεν το διεκδικούσα», κατέληξε η Δώρα Χρυσικού.