Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοινώθηκε επίσημα, πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό για πρώτη φορά την Παρασκευή (24/4) ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο του προστάτη, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη διόγκωση τον Δεκέμβριο του 2024.

Η αποκάλυψη έγινε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της ετήσιας αξιολόγησης υγείας του.

Σημειώνει επίσης ότι η καρδιά του λειτουργεί σωστά και δεν έχουν υπάρξει προβλήματα από τότε που έβαλε βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο Νετανιάχου σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι καθυστέρησε τη δημοσίευση της ιατρικής του έκθεσης κατά δύο μήνες, καθώς ήθελε να αποτρέψει «το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν από το να διαδίδει περισσότερη ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».