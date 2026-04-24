Μια προεκλογική εκστρατεία και ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης κάνουν τους Χαμπέους άνω – κάτω.
Τι θα δούμε απόψε:
Προεκλογικός πυρετός στο σπίτι των Χαμπέων, όταν ο Βαγγέλης αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας.
Με την υποστήριξη της οικογένειας, η εκστρατεία του Χαμπέα φαίνεται πως αρχίζει να αποδίδει καρπούς, όμως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και αδυσώπητος.
Η απρόσμενη εμφάνιση του Πολυχρόνη Βεζυρόπουλου (Δημήτρης Πλειώνης), τρίτου στην κούρσα για την προεδρία, οδηγεί τους Χαμπέους σε εικασίες για τον ερχομό του.
Ένας τενεκές λάδι, μία πρόταση που κάνει ο Βεζυρόπουλος στον Χαμπέα για το αλάνθαστο ένστικτο του Διονύση, θα αποδείξουν στον Χαμπέα πως είναι πολύ έντιμος για τον στίβο της πολιτικής!
