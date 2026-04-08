Η Μαρία Κίτσου στην εκπομπή «Rainbow Mermaids».

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Μαρία Κίτσου, όπου παραχώρησε μία βαθιά συγκινητική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην καριέρα της και την παιδική της ηλικία, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει σε κωμωδίες.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν από αρκετά χρόνια, είχε δεχτεί μία πρόταση για να συμμετάσχει στη σειρά «Το Σόι Σου» και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παρ’ όλα αυτά, η συνεργασία δεν προχώρησε, καθώς ήταν ιδιαίτερα κωμική η σειρά.

Μιλώντας για την συγκεκριμένη πρόταση, αποκάλυψε ότι ο ρόλος που της είχε προταθεί ήταν αυτός της Λυδίας Χαμπέα, που ενσαρκώνει η Βάσω Λασκαράκη.

«Υπήρξαν προτάσεις. Μου είχαν προτείνει… Εγώ τότε, άσχετα, έπαιζα Βάκχες… Με είχε δει κάποιος από την παραγωγή από το «Σόι σου» και μου λέει: «θέλω να κάνεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο». Με είχε δει, εν τω μεταξύ, στο «Αρμαντέλ», στη Lydia Gwilt, που ήταν ένας ρόλος καμία σχέση. Μία μηχανορράφα γυναίκα, βικτωριανή Αγγλία», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε με χιούμορ ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο μάλλον είχε φαντασία για να της κάνει την πρόταση.

Όπως παραδέχτηκε, εκείνη την περίοδο δεν ήθελε να κάνει κωμωδία, μία επιθυμία που έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου: «Ούτε το ’θελα το κωμικό. Ήμουν μόνο δράμα, δράμα, δράμα. Μετά από λίγα χρόνια λέω, η ψυχούλα μου ζητάει λίγο κωμικό».

