Ο διαχωρισμός της Γάζας παγιώνεται εν μέσω αδιεξόδου στην ειρηνευτική διαδικασία του προέδρου Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός εδραιώνει περαιτέρω την κυριαρχία του στη Λωρίδα της Γάζας, επεκτείνοντας σημαντικά τα εδάφη του και οχυρώνοντας τη γραμμή που τα διαχωρίζει από τις περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν στην Wall Street Journal, άτομα με γνώση επί τους θέματος, το Τελ Αβίβ κατέχει πλέον περίπου το 59% του θύλακα, παρουσιάζοντας αύξηση από το 53% που κατείχε στην έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο.

Η αύξηση αυτή προήλθε καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα μετακίνησαν τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των εδαφών, βαθύτερα στη ζώνη ελέγχου της Χαμάς, εξηγούν οι ίδιες πηγές. Σε τουλάχιστον ένα σημείο, το Ισραήλ μετακίνησε τη γραμμή προς τα εμπρός κατά μερικές εκατοντάδες μέτρα, ώστε να τέμνεται με την οδό Σαλάχ αλ-Ντιν, την κύρια οδική αρτηρία που συνδέει τον βορρά με τον νότο στη Γάζα.

Επιπλέον, στην κεντρική Γάζα, ο ισραηλινός στρατός οχυρώνει τη γραμμή με μια βαθιά τάφρο και υψηλά αναχώματα άμμου κατά μήκος της, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες. Παρόμοια χωματουργικά έργα είναι ορατά σε περιοχές της βόρειας και νότιας Γάζας, αλλά οι οχυρώσεις στο κέντρο, όπου ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είναι μακρύτερες, πιο συνεχείς και σχεδιασμένες ώστε να είναι δυσκολότερο να παραβιαστούν, καθώς η περιοχή είναι πιο ευάλωτη σε επιθέσεις, αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η γραμμή είναι πλέον διάσπαρτη με τουλάχιστον επτά νέα φυλάκια, καθένα από τα οποία προστατεύεται από αναχώματα άμμου. Ορισμένα είναι στρωμένα με άσφαλτο και στεγάζουν περισσότερα από δώδεκα κτίρια. Αυτά ενισχύουν τη θέση του Ισραήλ πάνω στη γραμμή και προστίθενται στα δεκάδες φυλάκια που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη τη δική του πλευρά στον θύλακα.

Οι οχυρώσεις δείχνουν πώς ο διαχωρισμός της Γάζας παγιώνεται εν μέσω αδιεξόδου στην ειρηνευτική διαδικασία του προέδρου Τραμπ, καθώς η Χαμάς αντιστέκεται στις πιέσεις να αφοπλίσει τους μαχητές της και το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον πολιορκημένο θύλακα. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται μια παρατεταμένη αβεβαιότητα για τους Παλαιστίνιους που εξακολουθούν να ζουν ανάμεσα στα ερείπια, και έχει δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη στο εσωτερικό του θύλακα - ένα έδαφος που το Ισραήλ αρνείται εδώ και καιρό ότι θέλει να θέσει υπό μόνιμη κατοχή.

Δεκάδες κάτοικοι της Γάζας και τουλάχιστον πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί κατά μήκος της κίτρινης γραμμής από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι άνοιξε πυρ εναντίον μαχητών που επιτίθεντο στα στρατεύματά του ή εναντίον ατόμων που κινούνταν ύποπτα γύρω από τη γραμμή διαχωρισμού. Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι ορισμένοι πολίτες, οι οποίοι δεν γνώριζαν πού βρισκόταν η γραμμή, πλησίασαν πολύ κοντά άθελά τους.

Όσο η Χαμάς παραμένει στον έλεγχο τμήματος της Γάζας, το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του, και πολλές αραβικές κυβερνήσεις δηλώνουν ότι δεν θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση του θύλακα. Το αμερικανικό «Συμβούλιο Ειρήνης» πιέζει για να προχωρήσει το έργο της ανοικοδόμησης, συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης νέων οικιστικών συγκροτημάτων στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής για τους Παλαιστίνιους - ένα βήμα στο οποίο αντιτίθενται τόσο ορισμένες αραβικές κυβερνήσεις όσο και η Χαμάς, σύμφωνα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον διπλωμάτη που ηγείται της προσπάθειας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία επιτεύχθηκε με μεσολάβηση Τραμπ.

«Όσο περισσότερο σταθεροποιούμε το status quo, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ανατραπεί αυτό το status quo», δήλωσε ο Μλαντένοφ στα μέσα Μαΐου, προειδοποιώντας για μια κατάσταση στην οποία η Γάζα θα διχοτομηθεί μόνιμα στα δύο.

Όταν ρωτήθηκε για τη μετακίνηση της κίτρινης γραμμής, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφερε ότι η μετακίνηση της γραμμής αποτελεί απόδειξη της «αδιαφορίας της ισραηλινής κυβέρνησης για τις προσπάθειες των μεσολαβητών» και της πρόθεσής της να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης, όταν ρωτήθηκε για την επέκταση της κίτρινης γραμμής από το Ισραήλ, δήλωσε ότι ο οργανισμός αναμένει από όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο ταχύτερος τρόπος για την επίτευξη των στόχων της εκεχειρίας είναι να συμφωνήσει η Χαμάς στον οδικό χάρτη σταδιακών βημάτων που παρουσίασε ο Μλαντένοφ, ο οποίος προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της οργάνωσης και εν συνεχεία τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το Ισραήλ ελέγχει πλέον το 60% της Γάζας. Αυτό συμφωνεί με τις εκτιμήσεις του Κέντρου Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού, το οποίο ίδρυσαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και τον συντονισμό της βοήθειας προς τον θύλακα, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για επανέναρξη του πολέμου στη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ ανάγκασε το Ισραήλ και τη Χαμάς να αποδεχθούν μια ειρηνευτική συμφωνία πολλών σταδίων το περασμένο φθινόπωρο, η οποία ξεκίνησε με κατάπαυση του πυρός και προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς, την εγκατάσταση νέας κυβέρνησης και δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα, καθώς και την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Ωστόσο, η πρόοδος έχει βαλτώσει στο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ έχει εκπονήσει σχέδια για έναν νέο γύρο εχθροπραξιών στη Γάζα, ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους, θα πρέπει να ξεκινήσει μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές και στοχευμένες δολοφονίες, καθώς το Ισραήλ θα καταλαμβάνει σταδιακά περισσότερα εδάφη από τη Χαμάς, δήλωσε ο Όφερ Γκούτερμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ.

Η ένοπλη οργάνωση επικεντρώνεται στην ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχασε κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων των κατεστραμμένων υποδομών των σηράγγων της, δήλωσαν Άραβες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Το Ισραήλ, όπως φαίνεται, δεν πιστεύει πραγματικά στην πιθανότητα εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ και αφοπλισμού της Χαμάς, επομένως βελτιώσαμε την αμυντική μας διάταξη στη Γάζα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για την επανέναρξη των μαχών», δήλωσε ο Γκούτερμαν.

Ο αναπτυσσόμενος φραγμός αποσκοπεί στο να εμποδίσει οχήματα να προσεγγίσουν την περιοχή γύρω από την κίτρινη γραμμή, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Η απόφαση για την κατασκευή του ελήφθη μετά από ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας ένοπλος μαχητής οδήγησε κοντά σε ισραηλινά στρατεύματα και άνοιξε πυρ εναντίον τους κοντά στην κίτρινη γραμμή, ανέφερε ο στρατός.

Τα νέα φυλάκια στη Γάζα διευκολύνουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στρατευμάτων, αλλά θα μπορούσαν να απομακρυνθούν γρήγορα εάν το διατάξει η κυβέρνηση, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ εγκατέλειψε γρήγορα τα στρατιωτικά φυλάκια κατά μήκος ενός διαδρόμου που είχε δημιουργήσει στο κέντρο της Γάζας.