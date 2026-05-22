Η ανάρτηση του Λευτέρη Παπαγιαννάκη για την επιστροφή των απαχθέντων Ελλήνων ακτιβιστών.

Μήνυμα ώστε να σταματήσει, σε κάθε επίπεδο, η συνεργασία με το Ισραήλ, έστειλε ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Σε ανάρτησή του τονίζει ότι το ΥΠΕΞ της Ελλάδας έκανε το ελάχιστο δηλαδή να συντονίσει και να οργανώσει την επιστροφή τους στη χώρα και θέτει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα ερωτήματα για τον στρατηγικό σύμμαχο και εταίρο, το Ισραήλ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Οι Έλληνες απαχθέντες επιστρέφουν σήμερα το βράδυ στις 20.00.

Μετά από πίεση το υπουργείο εξωτερικών έκανε το ελάχιστο δηλαδή να συντονίσει και να οργανώσει την επιστροφή τους στη χώρα.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πολύ συγκεκριμένο:

Γιατί δεν φρόντισε να τους προστατέψει και να τους πάρει από τα χέρια των απαγωγέων τους από την πρώτη μέρα;

Άλλωστε το Ισραήλ είναι στρατηγικός σύμμαχος και εταίρος.

Άλλωστε στις αρχές Μαϊου η κυβέρνηση είχε αναλάβει μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία (sic) και είχε υποδεχτεί τους απαχθέντες στην Κρήτη.

Γιατί δεν το έκανε αυτή τη φορά αν και είχε ενημερωθεί από την Κυριακή 17/5 για την πιθανότητα παράνομης παρέμβασης εναντίον του στολίσκου;

Ασκήθηκε ακραία βία εναντίον Ελλήνων πολιτών και δεν έγινε καμία προσπάθεια να αποφευχθεί.

Αν έγινε προσπάθεια και δεν έγινε αποδεκτή από το Ισραήλ πρέπει να το μάθουμε και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το γεγονός.

Είναι σαφές ότι πρέπει να μπει τέλος στη συνεργασία με το Ισραήλ σε κάθε επίπεδο».