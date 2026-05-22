Τα μέλη της Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν τον βασανισμό τους από τις ισραηλινές αρχές: Μια σκληρή υπενθύμιση για όσα υφίστανται χιλιάδες παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Μετά το κύμα διεθνούς κατακραυγής που ακολούθησε την δημοσίευση του βίντεο με πρωταγωνιστή τον ακροδεξιό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να «επιθεωρεί» βασανιστήρια έναντι των απαχθέντων μελών της Global Sumud Flotilla, το Ισραήλ προχώρησε χθες σε πρόωρη απέλαση όλων των απαχθέντων.

Οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν κατά την αποβίβασή τους στην Κωνσταντινούπολή ήταν σοκαριστικές και, όπως σημειώνει το March to Gaza Greece δυστυχώς επιβεβαιώνουν την πολύ ανησυχητική ανακοίνωση του Νομικού Κέντρου Adalah, που έκανε λόγο για πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς λόγω χρήσης ακραίας βίας, «πέρα από τους εκτεταμένους εξευτελισμούς, τα ψυχολογικά βασανιστήρια και την παραβίαση κάθε δικαιώματος των μελών της αποστολής».

«Με φρίκη διαπιστώσαμε με τα μάτια μας ότι ακόμα και οι μαρτυρίες για χρήση πλαστικών σφαιρών και taser πάνω στα σώματα ανδρών και γυναικών ήταν εντελώς ακριβείς».

{https://x.com/Partisan_12/status/2057511322439536939}

{https://x.com/Palestine_UN/status/2057545182757753071}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είδαμε ανθρώπους σοβαρά χτυπημένους, γεμάτους μελανιές και εκδορές σε όλα τα σημεία των σωμάτων τους, με σπασμένα πλευρά, σημάδια από πλαστικές σφαίρες ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής μας έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι», αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση.

«Μας μετέφεραν ότι μετά την παράνομη σύλληψή του κρατήθηκαν για 48 σχεδόν ώρες σε ένα πλοίο πλωτή-φυλακή όπου οι Ισραηλινοί τους υπέβαλαν σε συνεχόμενα βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά, ατομικα και συλλογικά που συνεχίστηκαν και μετά την αποβίβαση: πέταξαν κρότου λάμψης πάνω στα σώματά τους, τους έριξαν με πλαστικές σφαίρες, τραυμάτισαν αρκετούς με μαχαίρι, τους έβαλαν πολλές ώρες σε stress position κατω απο τον ηλιο με απειλή όπλων, άσκησαν κάθε είδους σωματική βία, όπως είναι εμφανές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, τους υπέβαλαν σε στέρηση νερού και ύπνου αναγκάζοντάς τους να υπομένουν δυνατή μουσική, τους στέρησαν την προσβαση σε τουαλέτα και δέχτηκαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατ' επανάληψη».

{https://x.com/anadoluagency/status/2057561242751914350}