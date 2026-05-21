Οι ακτιβιστές Global Sumud Flotilla έφτασαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με ειδικές πτήσεις.

Με ειδικές πτήσεις προσγειώθηκαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης οι 428 ακτιβιστές του Global Sumud FlotillaGlobal Sumud Flotilla, που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Τρεις πτήσεις της Turkish Airlines προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο, μεταφέροντας τους εκατοντάδες συμμετέχοντες ακτιβιστές στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Μετά από τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν οι εικόνες ντροπής από τον βασανισμό ακτιβιστών παρουσία του ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, το Ισραήλ ξεκίνησε την Πέμπτη την απέλαση των ακτιβιστών της Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με την νομική οργάνωση Adalah - έπειτα κι από σχετική επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ - οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ramon για να εγκαταλείψουν τη χώρα αεροπορικώς. Η οργάνωση πρόσθεσε πως η νομική της ομάδα παρακολουθούσε τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές αποστέλλονται με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις.

Το March to Gaza Greece υποστήριξε πως «ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην ελληνική επιτροπή, να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη (6 ώρες δρόμος) και από εκεί… βλέποντας».