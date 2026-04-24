«Αδιανόητο να προφυλακίζεται κάποιος χωρίς επαρκή στοιχεία και με κριτήριο την ιδεολογική του ταυτότητα.»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή την αθωωτική κρίση για τον Νίκο Ρωμανό, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι «καμία αθώωση δεν μπορεί να σβήσει τους 18 μήνες κράτησης» που, όπως αναφέρει, ο ίδιος υπέστη.

Στην ανακοίνωση του κόμματος σημειώνεται ότι «Ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε σήμερα αθώος, ύστερα από την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή του λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών».

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι ο Νίκος Ρωμανός πλήρωσε με 18 μήνες στέρησης της ελευθερίας του την ιδεολογική του τοποθέτηση, μέσα σε ένα κλίμα ηθικού πανικού που καλλιεργήθηκε συστηματικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο πρόσωπο του Ρωμανού εξάντλησε την εκδικητικότητα της.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου, καθώς είναι αδιανόητο να προφυλακίζεται κάποιος χωρίς επαρκή στοιχεία και με κριτήριο την ιδεολογική του ταυτότητα.

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί με εγγυήσεις, τεκμήριο αθωότητας και σεβασμό στα δικαιώματα όλων. Γιατί, τελικά, καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε.»

