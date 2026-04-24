Αθώοι κρίθηκαν ο Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Την ενοχή δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους την 31η Οκτωβρίου 2024. Αθώοι κηρύχθηκαν οι Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο.

Ομόφωνα αθώοι κηρύχθηκαν απο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Ν.Ρωμανος κι άλλοι 2 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα των Αμπελοκήπων το 2024. Το δικαστήριο έκρινε ότι λόγω αμφιβολιών πρέπει να απαλλαγούν από τις κατηγορίες και οι τρεις οι οποίοι παραμένουν μέχρι και σήμερα προφυλακισμενοι.

Ενοχές κηρύχθηκαν μόνο 2 κατηγορουμενες με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά προκειμένου να τύχουν ηπιότερη ποινική μεταχείριση

Αίσθηση προκάλεσε πως οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικης δεν αφαίρεσαν τις χειροπέδες απο τους τρεις νεαρούς που αθωώθηκαν πάρα την απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου, οδηγώντας τους και πάλι στα κρατητήρια σε μια διακοπή της διαδικασίας.

Το δικαστήριο με την ομοφωνη απόφαση του υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση για όλους τους κατηγορουμένους.

Η εισαγγελέας της έδρας Αλεξάνδρα Πίσχοινα είχε προτείνει την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού από την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, «λόγω σοβαρότατων αμφιβολιών». τονίζοντας πως πως καμία από τις «ενδείξεις» που είχαν εμφανιστεί από την Αστυνομία δεν έγιναν αποδείξεις, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Νίκος Ρωμανός ο οποίος είχε συλληφθεί συνελήφθη 18 ημέρες μετά την έκρηξη της 31ης Οκτωβρίου του 2024, στο διαμέρισμα όπου σκοτώθηκε ένας 26χρονος άνδρας και τραυματίστηκε βαριά η σύντροφός του, αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στον Νίκο Ρωμανό, ταυτοποιώντας τμήμα αποτυπώματος σε σακούλα σκουπιδιών η οποία περιείχε το ένα από τα δύο όπλα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Αν και το όπλο δεν έφερε αποτυπώματα, εξωτερικά της νάιλον της νάιλον σακούλας, η οποία ήταν «εμφανώς σκισμένη και με ίχνη ρυπαρότητας» φέρονται να υπήρχαν, ανάμεσά τους και τμήμα ενός αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού.

«Όλη η ιστορία είναι αποτέλεσμα ενός ρεβανσισμού που με έχει φέρει σε αυτή τη θέση... Βρίσκομαι σε μια καφκική κατάσταση. Προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ότι και να γίνει δεν μπορώ να ξέρω πότε ήρθα σε επαφή με μια σακούλα. Θα ήταν υποκριτικό. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι υποθέσεις, σενάρια, εκδοχές. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τη διαδρομή της σακούλας. Ο μόνος λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι το παρελθόν μου. Θα ήταν πιο ειλικρινές να μου έλεγαν "κάτσε φυλακή γιατί δεν σε γουστάρουμε". Θα ήταν πιο τίμιο», είπε στην απολογία του στους δικαστές ο Νίκος Ρωμανός, επιμένοντας πως δεν έχει διαπράξει κανένα από τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Οποιαδήποτε διασύνδεση με την έκρηξη είχε αρνηθεί ο Νίκος Ρωμανός και αμέσως μετά τη σύλληψή του. «Αρνούμαι μετ’ επιτάσεως κάθε κατηγορία σε βάρος μου. Με τους συγκατηγορούμενους μου δεν έχω καμία σχέση, δεν ήταν ποτέ άνθρωποι με τους οποίους είχα συναναστραφεί έστω και κοινωνικά και δεν έχω συμμετάσχει σε καμιά πράξη από αυτές που μου αποδίδονται. Η μοναδική μου εμπλοκή με την δικογραφία είναι ένα αποτύπωμα μου σε πλαστική σακούλα, ένα κινητό αντικείμενο το οποίο δεν συνδέεται με κανένα άλλο εύρημα της δικογραφίας», ανέφερε τότε στο απολογητικό του υπόμνημα με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα όμως να αποφασίζουν την προφυλάκισή του.

Από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα ο Νίκος Ρωμανός παραμένει προφυλακισμένος καθώς το δικαστικό συμβούλιο παρέτεινε συνεχώς την κράτησή του. Είναι χαρακτηριστικό πως στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε να παραμείνει στη φυλακή αν και ο εισαγγελέας πρότεινε τη μετατροπή της κράτησης του σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Η εισαγγελέας της έδρας αγορεύοντας αμφισβήτησε ευθέως τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης στην οποία αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» όπου πάνω της εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου Αργυρη Κ. Παράλληλα όμως, όπως εξήγησε η εισαγγελική λειτουργός, «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο» ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».

Η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή «δυσχερή και λεπτή» αναλύοντας τις «ιδιαιτέρως σοβαρές κατηγορίες για τους πέντε κατηγορούμενους» και μίλησε για τις κοινωνικές σχέσεις που ανέπτυξε ο Κυριάκος Ξυμητήρης ο οποίος σκοτώθηκε, κατά την έκρηξη με τις δύο πρώτες κατηγορούμενες στο Βερολίνο το 2018. Αυτές οι σχέσεις τους, όπως είπε, συνεχίστηκαν κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ήταν, κατά την άποψή της «τρεις στενοί φίλοι που συμμετέχουν στο αναρχικό κίνημα το οποίο αποδέχεται τον ένοπλο αγώνα, δηλαδή στη χρήση όπλων στην καταχρηστική κρατική βία που δεν έχουν στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος Η εισαγγελέας κατέληξε πως «η σχέση οικειότητας, ειλικρίνειας, συντροφικότητας, αλληλεγγύης που είχαν μεταξύ τους καταδεικνύει πως δεν υπήρχε λόγος να αποκρυβεί στη Δήμητρα Ζ. ότι ο Ξυμητήρης ήταν στον ένοπλο αγώνα. Θεωρώ αδιανόητο να έχουν εμφιλοχωρήσει ψέματα μεταξύ τους» ενώ αναφερόμενη στο διαμέρισμα έκανε λόγο για «ιδανικό κρησφύγετο». Όπως είπε, «η επιλογή του συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν είναι τυχαία, είναι στη λαϊκή συνοικία των Αμπελοκήπων στις παρυφές του δήμου της Αθήνας σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε σημαντικές κομβικές αρτηρίες της Αθήνας με εγγύτητα σε κρατικές δομές ελάχιστα μέτρα από ΤΑ Αμπελοκηπων, μεγάλα ξενοδοχεία, ΓΑΔΑ, το πάρκο χωροφυλακης και υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η πρώτη που το γνώριζε ήταν η Δήμητρα Ζ. που στο παρελθόν έχει επισκεφθεί το ακίνητο». Πρόσθεσε δε ότι: «κυρίαρχο πρόσωπο είναι η Δήμητρα Ζ. Όλα είναι γύρω από το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της ώστε όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί, εκείνη να είναι πολύ μακριά».

Η εισαγγελέας φάνηκε να μην πείθεται από τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης φιλοξενούμενων για τους οποίους ζητήθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος. Είπε μάλιστα πως επρόκειτο για μία οργάνωση με στόχο άγνωστη κρατική δομή , ενώ με βάση τις τηλεφωνικές συσκευές, ήταν μία «πολυπρόσωπη ομάδα από τα τρία ή πέντε άτομα που έχουμε εδώ, αφού κατά τεκμήριο υπάρχουν τουλάχιστον και ακόμη δύο άτομα όπως φαίνεται από τις δύο ορφανές τηλεφωνικές γραμμές που βρέθηκαν στην κατοχή του Ξυμητήρη».

Στη φυλακή δύο γυναίκες

Στη φυλακή οι δύο γυναικες εκ των συνολικά 5 κατηγορουμενων για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους. Αθώοι οι υπόλοιποι τρεις κατηγορουμενοι

Σε ποινες κάθειρξης 19 και 8 ετων καταδικαστηκαν απο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθηνας οι δυο γυναίκες που κρίθηκαν ομοφωνα ενοχες για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους την 31η Οκτωβρίου 2024. Η πρώτη εξ' αυτων η οποία ήταν η σύντροφός του άνδρα που σκοτώθηκε στην εκρηξη και η ιδια ειχε τραυματιστει σοβαρα καταδικαστηκε σε 19ετη καθειρξη χωρις κανένα ελαφρυντικό. Στη συγκατηγορουμενη επιβλήθηκε ποινή 8 καθειρξης 8 ετων καθως της αναγνωριστηκε το ελαφρυντικό της καλης συμπεριφοράς μετα την πραξη, κατα πλειοψηφια με τον πρόεδρο να μειοψηφει, κρίνοντας οτι δεν θα έπρεπε να της αναγνωριστει.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να έχει η έφεση τους αναστελλουσα δύναμη για να αφεθουν ελεύθερες έως ότου δκαστουν σε δεύτερο βαθμό. Επικαλεστηκαν μαλιστα τα σοβαρα προβληματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει η πρώτη κατηγορουμενη λόγω των επιπλοκών από το σοβαρό τραυματισμο της που επιβαλλουν τη συνεχη παρακολούθηση της απο γιατρούς διαφορων ειδικοτητων σε εξειδικευμένα ιατρικα κεντρα. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε και κατέθεσε ο θεράπων γιατρός της που μίλησε για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπιζει τα οποια αν μεινει ατη φυλακή υπαρχει κινδυνος να επιδεινωθουν.

Το δικαστήριο πάντως απέρριψε ομόφωνα το αίτημα τους για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση

Και οι δύο γυναικες κατηγορουνται κατά περίσταση για: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως το γεγονός πως παρα την αθωωτική αποφαση του δικαστηρίου, δεν αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες από τους τρεις κατηγορουμενους που απηλλαγησαν οι οποίοι παρέμειναν δεμένοι πισθαγκωνα με τη λήξη της διαδικασίας.

Δηλώσεις των συνηγόρων του Ρωμανού

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την σημερινή ομόφωνη απόφαση και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους εντολείς μας Νίκο Ρωμανό και Α.Κ. , καθώς δέχθηκε το προφανές. Ότι η θέση τους πως δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες, που ήταν σταθερή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, είναι αληθινή και ειλικρινής.

Η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωση για εμάς, διότι οι 17 μήνες άδικης προσωρινής κράτησης δεν θα επιστραφούν και η βλάβη που υπέστησαν δεν θα αποκατασταθεί. Ωστόσο η αθώωση αποκαθιστά την λογική η οποία παραβιάστηκε σε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το δικαστήριο.

Η άνευ ορίων επιβολή προσωρινής κράτησης εξαντλώντας κάθε έννοια αυστηρότητας, η κατασκευή σεναρίων, η διαπόμπευση αθώων στα ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού.

Οι συνήγοροι