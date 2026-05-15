«Κατά πάσα πιθανότατα είναι fake news», απάντησε ο Νίκος Ρωμανός όταν ο Μιχάλης Κατρίνης τού θύμισε τις αγροτικές επιδοτήσεις που έχει λάβει ο πρωθυπουργός.

Αδιάβαστος πιάστηκε ο Νίκος Ρωμανός όταν ο Μιχάλης Κατρίνης, στο πλαίσιο αντιπαράθεσης που είχε μαζί του για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, του θύμισε τις αγροτικές επιδοτήσεις που λάμβανε –σίγουρα μέχρι το 2021– ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν μιλάμε για κάτι παράνομο, αλλά ηθικό είναι;» ρώτησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, με τον βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ να του απαντά: «Δεν είναι παράνομο ο πρωθυπουργός της χώρας, που είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός, να εισπράττει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως κάτοχος αγροτεμαχίων. Φαντάζομαι δεν είναι και ενεργός αγρότης. Είναι ηθικό».

«Εγώ δεν ξέρω, αμφιβάλλω ότι ισχύει. Αμφιβάλλω ότι ισχύει αυτό που λέει. Θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότατα είναι fake news», είπε από την πλευρά του ο Νίκος Ρωμανός.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 06:00'' του βίντεο:

Θα τον παροτρύναμε να διαβάσει τη σχετική αποκάλυψη των Reporters United, που δημοσιεύτηκε το 2022, η οποία έχει αναλυτικά τα ποσά που έπαιρνε ο πρωθυπουργός από το 2014 έως το 2021 ως αγροτικές επιδοτήσεις.

Δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να πιστέψει το περιεχόμενο του ρεπορτάζ, αλλά μάλλον είναι υποχρεωτικό να πιστέψει την απάντηση του τότε διευθυντή του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού και νυν ευρωβουλευτή, Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος είχε αναφέρει πως επρόκειτο για «ιστορικά δικαιώματα», ότι ο πρωθυπουργός «δεν στερεί τη χρηματοδότηση από κάποιον άλλον αγρότη», προσθέτοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν κάνει κάτι εκτός πλαισίου. Ό,τι ισχύει για κάθε κάτοχο γης ισχύει και για εκείνον».

Την ίδια επιβεβαίωση είχε κάνει, υπενθυμίζουμε, και ο Γιάννης Οικονόμου, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο ενημέρωσης πολιτικών συντακτών, μετά από σχετική ερώτηση.

