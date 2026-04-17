«Δεν έχω κάποια σχέση με την υπόθεση» δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων ο Νίκος Ρωμανός ο οποίος απολογούμενος τόνισε. «Δεν έχω κάποια σχέση με την υπόθεση, τις επιλογές που έχω πάρει τις έχω πληρώσει και με το παραπάνω και αυτό που συμβαίνει είναι άδικο» .

Ο Νίκος Ρωμανός απευθυνόμενος στους δικαστές είπε πως βρίσκεται κατηγορούμενος για ένα τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος σε σακούλα, μέσα στην οποία είχε συσκευαστεί ένα όπλο και είναι το μοναδικό στοιχείο που τον συνδέει με την κατηγορία που αντιμετωπίζει.

«Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τη διαδρομή της σακούλας μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω. Εγώ μπορώ να αποκλείσω να έχω πιάσει ένα όπλο και να το έχω συσκευάσει», είπε και περιέγραψε όλη την πορεία της ζωής του, αναφέροντας: «Βρίσκομαι εδώ για μια επιλογή που δεν έχω διαπράξει ενώ στο παρελθόν πάντα αναλάμβανα τις επιλογές μου και τις υπερασπιζόμουν πάντα εκθέτοντας τους λόγους που τις πήρα…

»Ενας άνθρωπος που μετά από 7 χρόνια φυλακή, βγαίνει στη χώρα του παγωμένου χρόνου, προσπαθεί να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα που έχει μεταβληθεί ενδεχομένως και ραγδαία και προσπαθεί να σηκώσει βάρη που δεν το είχε κάνει στο παρελθόν.

»Όλες αυτές οι δυσκολίες της προσαρμογής προσπάθησα να τις ξεπεράσω. Προσπάθησα να βρω δουλειά, να οικοδομήσω κοινωνικές σχέσεις και ουσιαστικά να μπορώ να κάνω σχέδια για τη ζωή μου. Παράλληλα είχα και μια δημόσια πολιτική ζωή, συμμετείχα σε διαδηλώσεις και σε εκδηλώσεις με το πιο σημαντικό η αναστήλωση του μνημείου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου για την αποκατάσταση ενός μνημείου που ήταν σε σήψη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόεδρος: Υπάρχουν τρεις εκδοχές, η πρώτη είναι του κατηγορητηρίου ότι κάποιοι έπιασαν τη σακούλα έβαλαν μέσα το όπλο και το έδωσαν, η δεύτερη ότι κυκλοφόρησε τυχαία και έφτασε με το νόμο των πιθανοτήτων στο διαμέρισμα και η τριπλή ότι φυτεύθηκε. Δεν φοβουμαι να το πω και το δικαστήριο πρέπει να τα ερευνήσει όλα.

Κατηγορούμενος: Εγώ μπορώ να αποκλείσω να έχω πιάσει ένα όπλο και να το έχω συσκευάσει. Σε σχέση με τις άλλες δύο εκδοχές, δεν μπορώ να αποκλείσω κάποια για αυτό και απευθύνθηκα σε τεχνικό σύμβουλο. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάποια από τις δύο.