H ένταση των ανέμων είχε τέτοια δυναμική που έβγαλε εκτός δρόμου το αμάξι.

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν το πρωί την περιοχή του Ζαρού στον Δήμο Φαιστού, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας ένα ασυνήθιστο περιστατικό με την παράσυρση σταθμευμένου αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το zarpanews.gr η ένταση των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη που το όχημα μετακινήθηκε και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, όπου ακινητοποιήθηκε χωρίς να υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν κινδύνευσαν πεζοί ή διερχόμενοι οδηγοί.

