Τα βίντεο από το φαινόμενο έχουν ήδη γίνει viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τις εντυπωσιακές αλλά και τρομακτικές εικόνες που καταγράφηκαν στην κινεζική ύπαιθρο.

Εικόνες που προκαλούν δέος αλλά και ανησυχία καταγράφηκαν στην Κίνα, όπου ένας γιγαντιαίος ανεμοστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σε αγροτική περιοχή, δημιουργώντας σκηνές πανικού.

Ο τεράστιος στρόβιλος σκόνης και αέρα υψώθηκε στον ορίζοντα και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αγελάδες να τρέχουν πανικόβλητες σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν με αγωνία την πορεία του φαινομένου, το οποίο έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση λόγω του μεγέθους και της έντασής του. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη δύναμη της φύσης, με τον ανεμοστρόβιλο να σηκώνει σύννεφα σκόνης και να καλύπτει μεγάλο μέρος του τοπίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.