Με αναφορά στη μαύρη επέτειο της Γενοκτονία των Αρμενίων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε σε ανάρτηση, τιμώντας τη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων θυμάτων και στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ιστορικής αλήθειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως σημείωσε, η γενοκτονία αποτέλεσε ένα οργανωμένο έγκλημα με στόχο τον αφανισμό ενός ολόκληρου λαού, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον 20ό αιώνα. Υπογράμμισε ότι η ανάγκη για καθολική αναγνώριση παραμένει επίκαιρη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι πολεμικές συγκρούσεις επανέρχονται και οι άμαχοι πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τις αρνητικές συνέπειες του αναθεωρητισμού, της ατιμωρησίας και της επιβολής του «δικαίου του ισχυρού», τονίζοντας ότι τα φαινόμενα αυτά εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις. Επεσήμανε επίσης ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει κρίσιμο για τον αρμενικό λαό, καταγγέλλοντας διώξεις, αυθαίρετες φυλακίσεις και απειλές κατά της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία του ζητήματος για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου έχει βιώσει αντίστοιχες τραγωδίες, γεγονός που ενισχύει τη θέση της χώρας υπέρ της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των λαών.

Κλείνοντας, αναγνώρισε τον ρόλο της Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος και ιδιαίτερα της αρμενικής νεολαίας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους «οδοδείκτη» για το παρόν και το μέλλον, με στόχο να μην επαναληφθούν ανάλογες τραγωδίες.