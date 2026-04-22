«Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «υποκριτική και προσβλητική συμπεριφορά» από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται μέτρα για τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι όταν τα είχε προτείνει η αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε τα υπερπλεονάσματα των τελευταίων ετών «τεράστιο λάθος», εκτιμώντας ότι ξεπερνούν τα 12,5 δισ. ευρώ, τα οποία αφαιρέθηκαν από την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Ειδικότερα δήλωσε ότι « Η υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται. Προσέξτε τι έκανε σήμερα. Ανακοίνωσε μέτρα, για τα οποία δεν έβρισκε λεφτά όταν του το προτείναμε εμείς, την ώρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και είναι στην Ελλάδα η κα Κοβέσι. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά δεν λέει ταυτόχρονα ότι τελικά τα υψηλά υπερπλεονάσματα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο είναι δικό του λάθος. Οι «άριστοι» της κυβέρνησης οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε υπερπλεονάσματα, που είναι πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια.

Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι μία κλοπή 12,5 δισ. από την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και έρχεται τώρα να δώσει πίσω κάτι λιγότερο από 5% για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.Παρόλη την επιδότηση στο diesel, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από την περίοδο πριν από την πολεμική επέμβαση στο Ιράν και ότι δεν τα βγάζει πέρα η μέση ελληνική οικογένεια. Του λέω λοιπόν ξεκάθαρα. Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί; Δεν μπορεί. Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzljjnlhr4p?integrationId=40599y14juihe6ly}