Μένουν μέχρι να ...φύγουν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσαν πως είναι έτοιμοι να παραιτηθούν και να πάνε στο κόμμα Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί είχε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ενώ μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε κατορθώσει να συνομιλήσει και με τον Συμεών Κεδίκογλου, κάτι που θα έπραττε σήμερα.

Ο Σ. Φάμελλος επιχείρησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να κάνει μια «διορθωτική δήλωση» μέσω του κομματικού ραδιοσταθμού «Στο Κόκκινο».

Η αλήθεια όμως είναι πως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μένουν μέχρι να φύγουν.

Ε.Σ.