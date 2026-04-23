«Τα δισεκατομμύρια των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Είναι νόμιμο ότι έχουν παραβιάσει τον προϋπολογισμό και έχουν αφαιμάξει την κοινωνία; »

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ουσιαστικά οικονομικά μέτρα ανακούφισης των πολιτών, με αιχμή τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, την προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Σε δηλώσεις του στο OPEN ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε τη θέση του υπουργού Οικομικών ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι «παράνομες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λέει ο κ. Πιερρακάκης ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ… τα δισεκατομμύρια των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα;».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο « Να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο, όπως έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες, αλλά όχι η Ελλάδα. Να ανασταλεί ο ΦΠΑ για ένα εξάμηνο σε τρόφιμα και φάρμακα. Να δοθεί η 13η σύνταξη, την οποία παρότι είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης, την κατήργησε μόλις βγήκε κυβέρνηση. Λέει ο κ. Πιερρακάκης ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ… Τα δισεκατομμύρια των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Είναι νόμιμο ότι έχουν παραβιάσει τον προϋπολογισμό και έχουν αφαιμάξει την κοινωνία; Ο κ. Πιερρακάκης έρχεται και το παίζει Ντάισελμπλουμ. Κουνάει το δάχτυλο στη χώρα, αντί να πει πώς θα τη βοηθήσει.»

{https://www.facebook.com/reel/938049255510557}