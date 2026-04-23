Οι γαλλικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν την ανάκληση ελληνικής φέτας καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στη σήμανση της ημερομηνίας διατηρησιμότητας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Bonneterre et Compagnie προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση της φέτας με την εμπορική ονομασία Feta Grecque AOP 200g Bonneterre.

Η ανάκληση αφορά προϊόντα των 200 γραμμαρίων που διατέθηκαν στην αγορά από τις 4 έως τις 22 Απριλίου 2026, σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων σε Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Ο λόγος της ανάκλησης είναι «ανωμαλία στη μορφή της Ημερομηνίας Ελάχιστης Διατηρησιμότητας (DDM)», η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατανάλωση του προϊόντος μετά το ασφαλές χρονικό όριο.

Αυτή είναι η ελληνική φέτα που ανακαλείται

GTIN | Ημερομηνία



3396410221713 | Ημερομηνία λήξης 26/08/2027

3396410221713 | Ημερομηνία λήξης 26/07/2030

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο βασικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανή ανάπτυξη βακτηρίων σε περίπτωση κατανάλωσης μετά τη λήξη της ενδεδειγμένης ημερομηνίας. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το προϊόν δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία εφόσον έχει καταναλωθεί πριν από τις 30 Ιουλίου 2026. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν μετά την ημερομηνία αυτή και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για επιστροφή χρημάτων. Η διαδικασία ανάκλησης θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 15 Μαΐου.