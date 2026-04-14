Η ανάκληση αφορά άλειμμα (spread), στο οποίο εντοπίστηκε η παρουσία του αλλεργιογόνου σέλινου, χωρίς όμως αυτό να αναγράφεται στη συσκευασία.

Συναγερμός έχει σημάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκληση τροφίμου προέλευσης Τουρκίας, έπειτα από ειδοποίηση στο σύστημα ταχείας προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF).

Πρόκειται για άλειμμα (spread), στο οποίο εντοπίστηκε η παρουσία του αλλεργιογόνου σέλινου, χωρίς όμως αυτό να αναγράφεται στη συσκευασία. Το γεγονός αυτό καθιστά το προϊόν δυνητικά επικίνδυνο για καταναλωτές που παρουσιάζουν αλλεργία στο συγκεκριμένο συστατικό, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε στις 9 Απριλίου 2026 από τη Γερμανία, η οποία και ξεκίνησε τις διαδικασίες ανάκλησης του προϊόντος από την αγορά, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Το προϊόν έχει χαρακτηριστεί ως «σοβαρού κινδύνου», καθώς η μη ορθή επισήμανση αλλεργιογόνων ουσιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα ασφάλειας τροφίμων. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα όπως απόσυρση από τα σημεία πώλησης, ενημέρωση των καταναλωτών και παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκλησης. Οι αρχές συνιστούν στους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν, ειδικά εάν έχουν γνωστή αλλεργία στο σέλινο, και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς. Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των τροφίμων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η ειδοποίηση ανάκλησης που κοινοποιήθηκε και στην Ελλάδα