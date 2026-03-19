Τι εντόπισαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και αποφασίστηκε η ανάκληση του ελληνικού τυριού για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Συναγερμός σήμανε στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας τροφίμων για ανάκληση ελληνικού κατσικίσιο τυρί σε άλμη, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο λόγω αλλοίωσης των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών. Η ειδοποίηση εκδόθηκε από τη Γερμανία στις 11 Μαρτίου, στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων στην αγορά, και ταξινομήθηκε ως προειδοποίηση υψηλής σημασίας (alert), με τον κίνδυνο να χαρακτηρίζεται ως «δυνητικά σοβαρός».

Το προϊόν, προέλευσης Ελλάδα, είχε διανεμηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Αυστρία, η Γαλλία και η Ολλανδία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στη Γερμανία αποφασίστηκε ανάκληση του προϊόντος από τους καταναλωτές, ενώ στο Βέλγιο έγινε απόσυρσή του από την αγορά. Παράλληλα, οι υπόλοιπες χώρες προχώρησαν σε ελέγχους και παρακολούθηση της υπόθεσης.

Η αλλοίωση εντοπίστηκε μέσω οργανοληπτικών ελέγχων, δηλαδή παρατηρήθηκαν αποκλίσεις σε βασικά χαρακτηριστικά όπως η γεύση, η οσμή ή η υφή του προϊόντος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ούτε έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος μικροβιολογικός ή χημικός παράγοντας που να εξηγεί την αλλοίωση.

Η ειδοποίηση ανάκλησης για το ελληνικό κατσικίσιο τυρί λόγω πιθανής αλλοίωσης