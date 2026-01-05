H ανάκληση αφορά πάστα αντσούγιας η οποία κρίθηκε ότι ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς συνδέεται με περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης.

Σε ανάκληση κονσέρβας ψαριού λόγω παρουσίας ισταμίνης προχώρησαν οι ιταλικές αρχές, έπειτα από σχετική ειδοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF).

H τροφική δηλητηρίαση που οδήγησε στην ανάκληση της κονσέρβας

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση η ανάκληση αφορά πάστα αντσούγιας η οποία κρίθηκε ότι ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς συνδέεται με περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης. Ένα άτομο εμφάνισε δερματική αντίδραση από επαφή και μούδιασμα/μυρμήγκιασμα στον λαιμό, συμπτώματα συμβατά με δηλητηρίαση από ισταμίνη.

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, επίσημη δέσμευση του προϊόντος, απόσυρση από την αγορά, ανάκληση από τους καταναλωτές.

Η πάστα αντσούγιας είχε διανεμηθεί σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς ενημέρωσης μέσω του RASFF. Συνολικά, περισσότερες από 15 χώρες εντός και εκτός ΕΕ έχουν ειδοποιηθεί για παρακολούθηση ή περαιτέρω ενέργειες.

Η ισταμίνη αποτελεί γνωστό κίνδυνο στα ψάρια και τα προϊόντα τους, ιδίως όταν δεν τηρούνται σωστά οι συνθήκες ψύξης και διαχείρισης. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν, εφόσον το έχουν προμηθευτεί, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.