Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές με αλλεργία, οι παρτίδες που ανακαλούνται.

Νέα ανάκληση για πατατάκια ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από εντοπισμό προβλήματος που σχετίζεται με την ασφάλεια των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η Food Standards Agency εξέδωσε προειδοποίηση για πατατάκια της Walkers, καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένες συσκευασίες περιείχαν διαφορετικό προϊόν από το αναγραφόμενο. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι πακέτα από τα Hot Honey Crisps (6 συσκευασίες των 25g) ενδέχεται να περιέχουν κατά λάθος καρύκευμα Cheese & Onion, το οποίο περιλαμβάνει γάλα, ένα αλλεργιογόνο που δεν αναγράφεται στη λίστα συστατικών. Το συγκεκριμένο λάθος στην επισήμανση θεωρείται σοβαρό, καθώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά προϊόντα με:

Κωδικό παρτίδας: GBB 584 031

Ημερομηνία λήξης: 16 Μαΐου 2026

Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές που έχουν αλλεργία στο γάλα να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα για επιστροφή χρημάτων. Η εταιρεία έχει ήδη αποσύρει τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά και συνεργάζεται με τις αρχές και τα καταστήματα για την ενημέρωση του κοινού, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο τρόφιμο

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης είναι αίσθημα φαγούρας στο στόμα, στο λαιμό ή στα αυτιά, κόκκινο ερύθημα στο σώμα (γενικευμένο ή σε ένα σημείο) και πρήξιμο στο πρόσωπο (γύρω από τα μάτια, τη γλώσσα και το στόμα). Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν διάφορες μορφές δυσφορίας (αίσθημα στένωσης των αεραγωγών, δηλαδή η αίσθηση πως δεν μπορούμε να ανασάνουμε καλά, κοφτή αναπνοή ή αίσθημα ζάλης), αλλά και συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα ή ίωση, όπως κοιλιακός πόνος, διάρροια, φτέρνισμα, καταρροή και βουλωμένη μύτη.

Η ποσότητα του αλλεργιογόνου δεν μετρά

Ακόμη και ελάχιστη ποσότητα ή ίχνη ενός τροφίμου στο οποίο είμαστε αλλεργικοί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση οπότε για αυτό είναι προαπαιτούμενο να αναγράφονται όλα τα συστατικά ακόμη ίχνη αυτών προς αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων.Προσοχή στην αναφυλαξία: Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα τρόφιμα είναι κατά κανόνα ήπιες, όμως κάποιες φορές οδηγούν σε αναφυλαξία, γνωστή και ως αναφυλακτικό σοκ. Η αναφυλαξία είναι η ακραία εκδοχή της αλλεργικής αντίδρασης, έχει μεγάλη ένταση και μπορεί να αποβεί μοιραία. Γι’ αυτό και πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται αμέσως. Τα αρχικά της συμπτώματα ενδέχεται να μοιάζουν με αυτά της αλλεργικής αντίδρασης, γι’ αυτό τα άτομα που έχουν τροφική αλλεργία και το γνωρίζουν πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για την εμφάνιση αναφυλλαξίας. Τα συμπτώματα αυτής της επικίνδυνης κατάστασης είναι ταχυκαρδία, ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, δυσκολία στην αναπνοή εξαιτίας της στένωσης των αεραγωγών ή/και λιποθυμικό επεισόδιο και ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης είναι η άμεση μεταφορά του πάσχοντος στο πλησιέστερο νοσοκομείο.