Το ΥΕΘΑ δεν αποδέχεται προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.

Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αυθαίρετες και αναθεωρητικές προσεγγίσεις.

Νωρίτερα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας στη 9η Διοίκηση Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη υποστήριξε ότι ότι οι κινήσεις για τον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς δεν συμβαδίζουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν με φόντο το επερχόμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΕΘΑ, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μία περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας.

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου.