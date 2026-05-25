Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.

Αυξημένη φαίνεται να είναι η ένταση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την Τουρκία να προχωράει καθημερινά σε πληθώρα παραβάσεων και παραβιάσεων, την ώρα που στην Άγκυρα είναι στα σκαριά το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Αποκορύφωμα των παραβιάσεων είναι η αερομαχία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/05) με οπλισμένα τουρκικά F-16. Η αερομαχία σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Μυτιλήνης, όταν ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για αναγνώριση τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών. Πρόκειται για την τρίτη εμπλοκή που έχει καταγραφεί μέσα στο 2026, με την προηγούμενη στις 12 Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε έναν σχηματισμό 2 F-16, ενώ καταγράφηκαν και 2 CN-235. Όσον αφορά τις 4 παραβάσεις, μια πραγματοποιήθηκε από τον σχηματισμό των F-16 και 3 από τα CN-235, ενώ σχετικά με τις 10 παραβιάσεις, οι 2 σημειώθηκαν από τον σχηματισμό των F-16 και οι 8 από τα CN-235.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

