Και όχι μόνο ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Νίκολας Κέιτζ ισχυρίζεται ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν και άλλοι κορυφαίοι σκηνοθέτες δεν συνεργάζονται μαζί του επειδή έχει απορρίψει στο παρελθόν τις ταινίες τους.

Ο 62χρονος ηθοποιός συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ο. Ράσελ για την επερχόμενη ταινία του, «Madden», στην οποία υποδύεται τον θρυλικό προπονητή ποδοσφαίρου Τζον Μάντεν, και είπε ότι ο Ράσελ ήταν ο μόνος σκηνοθέτης που επικοινώνησε ξανά μαζί του, αφού εκείνος είχε στο παρελθόν απορρίψει προηγούμενη ταινία του.

Ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο Νόλαν δεν θα απαντούσε στις κλήσεις του αφού το 2002 απέρριψε το «Insomnia». Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Αλ Πατσίνο και ο αείμνηστος Ρόμπιν Γουίλιαμς.

«Οι περισσότεροι από αυτούς, πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν τηλέφωνο», είπε σε μια συνέντευξη με τους New York Times. «Μου έχει συμβεί ένα εκατομμύριο φορές».

Εκτός από τον Νόλαν, ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν είναι επίσης σκηνοθέτες που δεν θέλουν πλέον να συνεργαστούν μαζί του για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο», ισχυρίστηκε. «Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον ήταν μια πολύ πρώιμη ταινία. Μου είχε δείξει μια ταινία μικρού μήκους με τον Philip Baker Hall, ο οποίος συμμετείχε στο "Hard Eight". Και επρόκειτο να κάνουμε κάτι και δεν λειτούργησε».

{https://www.youtube.com/watch?v=YHgq0g4gYnM}

«Τέλος πάντων, ο Ντέιβιντ μου τηλεφώνησε και έδειξε αγωγή που με ξανακάλεσε και με προσκάλεσε, και δεν ήθελα να του πω ξανά όχι επειδή έχω μεγάλο σεβασμό στο ταλέντο του», πρόσθεσε ο Νίκολας Κέιτζ.

Βέβαια, δεν αποκάλυψε ποια ταινία του Ράσελ είχε απορρίψει στο παρελθόν, αλλά σημείωσε ότι ήταν «ένα εκατομμύριο χρόνια πριν».

«Ήταν μια καλή ταινία, και μου την πρότεινε και είπα όχι, και είναι ο μόνος σκηνοθέτης στον οποίο είπα ποτέ όχι που τελικά επέστρεψε και μου πρόσφερε άλλη μια ταινία», είπε.

Σε ό,τιο αφορά στο «Insomnia» που είπε ο Κέιτζ ότι απέρριψε - έτσι για την ιστορία- το ψυχολογικό θρίλερ πήρε θετικές κριτικές και οι εισπράξεις του στο box office, ξεπέρασαν τα 113 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Ο Νόλαν είναι γνωστός για το γεγονός ότι συχνά επιλέγει πολλές φορές να συνεργαστεί με τους ίδιους ηθοποιούς, όπως οι Κίλιαν Μέρφι, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χάρντι και άλλους.

Με πληροφορίες τvn ΝΥTimes