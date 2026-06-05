Η εξαφάνιση της 11χρονης είχε δηλωθεί στις 29 Μαΐου.

Στην 11χρονη Λιάνα ανήκει η σορός που βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) στην πόλη Φλεράνς, βάζοντας τον τραγικό επίλογο στην εξαφάνιση που συγκλόνισε τη Γαλλία.

Το άψυχο σώμα της 11χρονης έχει ταυτοποιηθεί, ωστόσο δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια του θανάτου.

Η εξαφάνιση της Λιάνα είχε καταγραφεί την προηγούμενη Παρασκευή (29/05), όταν η 11χρονη δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της μετά το σχόλασμα.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ο οποίος είναι πατέρας φίλης του κοριτσιού.

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Το «βαρύ» παρελθόν του υπόπτου

Ο βασικός ύποπτος έχει κατονομαστεί σε τέσσερεις ξεχωριστές υποθέσεις, που αφορούν νεαρά κορίτσι τα τελευταία χρόνια. Οι δύο υποθέσεις έκλεισαν καθώς υπήρχε έλλειψη επαρκών αποδείξεων ενώ στην τρίτη υπόθεση ο ύποπτος απολύθηκε από τη θέση του ως επιστάτης σε δημοτικό σχολείο. Η αιτία ήταν «ακατάλληλη συμπεριφορά»απέναντι σε ανήλικη. Αλλά η τέταρτη περίπτωση ήταν αυτή που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, που φτάνουν μέχρι στα υψηλότερα κλιμάκια του δικαστικού συστήματος.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της πόλης Auch, ο Ζερόμ Μπ. αποτέλεσε αντικείμενο καταγγελίας τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα της 10χρονης Ρόζα, η οποία τον κατήγγειλε για τον κατ επανάληψη βιασμό της κόρης της. Όμως, παραδόξως, παρόλο που η ιατρική εξέταση επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Ρόζα, ούτε μία φορά στους εννέα μήνες από τότε που η οικογένειά της πήγε στην αστυνομία δεν είχε ανακριθεί ο ύποπτος από τους αστυνομικούς.

{https://x.com/France24_fr/status/2062882314678354064}