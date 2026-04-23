Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, πρέπει να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και τη σταθερότητα, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα που "κοντοζυγώνει" (το νέο κόμμα) γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα. Αν ζούσαμε, μετά από όσα είπε σήμερα η Κοβέσι, αν είχαμε έναν κανονικό ευρωπαίο πρωθυπουργό, θα έπρεπε να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν εκλογές. Τότε θα σας έλεγα ότι σε μια εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Εκτός αν με διαψεύσει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ των Δελφών.

«Επιστρέφω διότι ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, είμαστε μια χώρα που παράγει περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσα μπορεί να αντέξει η κοινωνία. Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, πρέπει να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και τη σταθερότητα».

«Δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος για αριστερή πολιτική, αλλά ξέρω ότι υπάρχει η ανάγκη», τόνισε.

Χαρακτήρισε αναγκαίο να ανακάμψει η Αριστερά στον κόσμο, επισημαίνοντας ότι δεν «πρέπει να ξεχνάει για ποιους υπάρχει».

Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες με μια λογική επιδομάτων, υπογράμμισε.

«Κάτι δεν πάει καλά. Το 2016 στα μνημόνια τα επιδόματα αυτά ήταν αναγκαία. Σήμερα δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα κάθε φορά που πέφτεις στις δημοσκοπήσεις να δίνεις επιδόματα», πρόσθεσε.

«Να ιδρυθεί ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης»

Μίλησε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, λέγοντας πως «είναι μία απόφαση να φύγουμε από μια οικονομία του τουρισμού και του real estate και να πάμε σε μια οικονομία που θα παράγει».

Η χώρα έχει ανάγκη από ένα αναπτυξιακό σοκ, η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη, στήριξαν επιχειρήσεις φίλων και γνωστών, τόνισε.

Πρότεινε «Να ιδρυθεί ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης», με στόχο να χρηματοδοτήσεις παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.

«Φιλοεπενδυτικό περιβάλλον δεν μπορείς να έχεις όταν η χώρα χαρακτηρίζεται από διαφθορά. Εμείς έχουμε αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή», υπογράμμισε.

Οπως είπε, «χρειάζεται να φύγουμε από αυτόν τον βούρκο. Χρειάζεται άλλο κράτος, ταχύτητα στη δικαιοσύνη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς».

«Κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στη χώρα των λωτοφάγων και δεν θυμόμαστε ότι η κρίση δεν ξεκίνησε στις 25 Γενάρη του 2015, αλλά τον Απρίλιο του 2010. Αυτά τα πέντε χρόνια είχαμε εκροή καταθέσεων από τις τράπεζες 80 δισ. ευρώ. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στην κυβέρνηση», είπε.

«Δεν είναι κακό να βγάζουν κέρδη οι τράπεζες, αλλά ποιος είναι ο ρόλος τους;», τόνισε.

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, πρόσθεσε.

«Έχω πατριωτική ευθύνη όχι ταξικό μένος»

Μίλησε για χαμηλότερους έμμεσους φόρους και δικαιότερους άμεσους και πιο δίκαιη φορολογία της κινητής φορολογίας, υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στα τεράστια κέρδη επιχειρηματιών, είπε: «Μιλάμε για 20, 30, 100 που τους ξέρουμε με το όνομά τους και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός θα τους έλεγα "ελάτε εδώ. Είναι λογικό ο δάσκαλος να παίρνει 800 ευρώ. Ο γιατρός; Είναι πατριωτισμός αυτός; Εγώ πιστεύω θα τους έπειθα τους περισσότερους από αυτούς. (...) Αυτά θα πάνε σε ειδικό λογαριασμό για στέγη, παιδεία, έρευνα, υγεία. Ο τόπος δεν μπορεί να στηριχτεί στη συσσώρευση πλούτου», τόνισε.

«Έχω πατριωτική ευθύνη όχι ταξικό μένος», υπογράμμισε.

«Και τους ανθρώπους έχουμε και τη γνώση», είπε.

Μίλησε για την ανάγκη μιας «σοβαρής» στεγαστικής πολιτικής. «Η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική γιατί φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες αν συνεχίσουμε έτσι».

«Ερχομαι με μια φιλοδοξία: να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου, την κοινωνία, τη χώρα», τόνισε.

«Δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να αλλάξουν οι υπάρχουσες πολιτικές», τόνισε.

«Κάθε σύμπνοια και κάθε προσέλευση είναι καλοδεχούμενη»

Κάθε σύμπνοια και κάθε προσέλευση είναι καλοδεχούμενη, είπε απαντώντας σε περί «σύμπλευσης» με τον Χάρη Δούκα.

Για την εξωτερική πολιτική σχολίασε πως «δεν είδα να κερδίζουμε κάτι», τονίζοντας: «Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση και τον ρόλο μας. Πρέπει να πούμε "δεν γίνεται να χρησιμοποιείται δικές μας στρατιωτικές εγκαταστάσεις όταν υπάρχει κίνδυνος σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας».

«Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η θέση μας για το Ισραήλ»

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, είπε: «Εγώ ανέπτυξα τις θέσεις με το Ισραήλ μία εποχή που το Ισραήλ δεν έπαιζε τον ρόλο του πολεμοχαρή. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Οταν η κυβέρνηση ζητά κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία οφείλει να κάνει το ίδιο και για το Ισραήλ όταν διαπράττει εγκλήματα».

«Πολιτική ενσωμάτωσης» στο μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό είπε: «Αν πάτε να δείτε αν υπάρχουν εργατικά χέρια εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχουν και κάποιες δουλειές που δεν επιλέγει με ευκολία ο ελληνικός λαός. Βεβαίως πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες ροές, αλλά γιατί να μην έχουμε μια πολιτική ένταξης και κυρίως από χώρες που ξέρουμε ότι θα ήταν πιο εύκολη η ενσωμάτωση του μεταναστευτικού πληθυσμού στα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με ορθολογισμό. Μια πολιτική ενσωμάτωσης είναι αναγκαία», είπε.

«Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση. Είναι αυτονόητο να υπάρχουν προθέσεις για δημιουργία κομμάτων, νέων σχηματισμών, καθένας έχει αυτό το δικαίωμα. Το κρίσιμο είναι μην πιστέψουμε ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή ότι δεν έχουν σημασία οι αξίες, οι ιδέες και οι προτάσεις», ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Στην ερώτηση «Τι σημαίνει να είσαι αριστερός», απάντησε: «Πολύ απλά σημαίνει να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία, με πυξίδα λειτουργίας τη δημοκρατία, τη συμπερίληψη, να είσαι έντιμος και αφοσιωμένος στον λαό και την πατρίδα».

Όσον αφορά το όνομα του κόμματός του, απέφυγε τις αποκαλύψεις, λέγοντας χαριτολογώντας: «Σκέφτομαι μήπως το πούμε Μαρία, αλλά δεν θα το πούμε... Όλα στην ώρα τους».