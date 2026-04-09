Νέα ευτράπελα για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους στο «Σόι Σου».

Όσα θα δούμε στο «Σόι Σου» στα νέα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας.

Πέμπτη 16 Απριλίου

Η Λυδία παρατηρεί τη «ζουζουνελίστικη» ατμόσφαιρα μεταξύ Κωνσταντίνου και Αντωνίας και τη ζεστασιά μεταξύ Νάσου και Χαράς και νιώθει πως εκείνη κι ο Σάββας έχουν αποξενωθεί.

Ο Σάββας την βρίσκει υπερβολική, κάνοντας την ακόμα πιο έξαλλη!

Ο Νάσος βλέπει την κατάσταση και έχει μια ιδέα απλή, αλλά ίσως σωτήρια: να παίξουν όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο για ζευγάρια, για να θυμηθούν ο Σάββας και η Λυδία πόσο ταιριάζουν! Το παιχνίδι ξεκινά.

Θα δώσει τη λύση το επιτραπέζιο ή τη χαριστική βολή; Και μήπως φανερώσει την κρίση ενός ακόμα ζευγαριού; Μήπως τελικά η λύση είναι πιο απλή κι από ένα επιτραπέζιο;

{https://www.youtube.com/watch?v=wEpaNIdzkx0}

Παρασκευή 17 Απριλίου

Μία χορογραφία με μπανάνες γίνεται η αφορμή για να αποφασίσει η Μπέλα να γίνει vlogger influencer. Όταν όμως όλες οι προσπάθειες της αποτυγχάνουν, η Μπέλα θα βάλει στο παιχνίδι τη Χαρούλα με την αλάνθαστη μαγειρική της και τα μυστικά της γιαγιάς της.

Αυτό που κανείς δεν περιμένει είναι ότι η Χαρούλα θα αρχίσει να έχει χιλιάδες ακόλουθους, με αποτέλεσμα να θέλει να ανεβάζει συνέχεια βίντεο, να παραμελεί το σπίτι και να κάνει τον Χαμπέα να τρέμει από ζήλια. Κι ενώ όλοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να τη μαζέψουν, ο Χαμπέας αποφασίζει να βάλει τα μεγάλα μέσα. Θα γίνει κι αυτός ο πιο viral χασάπης του διαδικτύου και οι θαυμάστριες θα λιώνουν γι’ αυτόν. Ή μήπως όχι;