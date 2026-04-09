Ένα κριάρι στην Αμερική, αντικρίζει την αντανάκλασή του σε τζαμαρία και… τα γκρεμίζει όλα.

Ένα κριάρι στην Γιούμα, στην Αριζόνα της Αμερικής, φαίνεται ιδιαίτερα νευριασμένο με την αντανάκλασή του σε τζαμαρία σπιτιού και επιλέγει να επιτεθεί.

Το υλικό που προέρχεται από τις κάμερες, καταγράφει δύο κριάρια να περιδιαβαίνουν στην αυλή ενός σπιτιού, με το ένα να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εσωτερικό του.

Όταν όμως κινείται προς την κλειστή τζαμαρία, αντικρίζει την αντανάκλασή του και με μία κίνηση επιλέγει να επιτεθεί.

Πιθανά, δεν είχε αντικρίσει ξανά τον εαυτό του με αποτέλεσμα να νευριάσει και να επιτεθεί με τα κέρατα σα να πρόκειται για εχθρό.

Με τη δεύτερη προσπάθεια, είχε εξολοθρεύσει τόσο τον «εχθρό», όσο και την τζαμαρία του σπιτιού.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, μετά από τη ζημιά, το ζώο το βάζει στα πόδια και εξαφανίζεται.

