«Σούπερ Ήρωες» - Ζουν ανάμεσά μας!

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00 και μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Δευτέρα 13 Απριλίου- Επεισόδιο 4

Μετά από έναν τσακωμό με έναν νεαρό πελάτη που τη λέει «γιαγιά», η Ρένα πεισμώνει να αποδείξει ότι δεν έχει γεράσει. Όμως ο Αντώνης καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω… Την ίδια μέρα η Έφη έχει επέτειο γάμου, αλλά χαμένη με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις δεν σκοπεύει να το γιορτάσει. Και τότε η Σταυρούλα αναλαμβάνει δράση.

Στην αποθήκη, ένα ψυγείο χαλάει και ο Περικλής προθυμοποιείται να το φτιάξει για να καλοπιάσει τα αφεντικά, πυροδοτώντας μια απρόσμενη κόντρα με τον Ζαχαρία.

Ταυτόχρονα, ο Σπύρος μετακομίζει για αυτή τη βάρδια στα τυριά με αποτέλεσμα ουρές από γκρινιάρηδες πελάτες... αλλά και μια ξαφνική αποκάλυψη στη Χαριστέλλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Guest: Μαρία Κωνσταντάκη, Ολυμπία Δεδοπούλου

Τρίτη 14 Απριλίου – Επεισόδιο 5

Η Έφη και η Σταυρούλα έρχονται αντιμέτωπες με έναν απρόσμενο εχθρό που απειλεί να τους πάρει τη δουλειά... ένα αυτόματο ταμείο.

Στα τυριά, σκάει μύτη μια διάσημη «ριαλιτογυμνάστρια» που προκαλεί τον θαυμασμό του Περικλή.

Το κακό είναι ότι αυτή η κοπέλα είναι και παλιά αντίζηλος της Χαριστέλλας. Παράλληλα, στο μανάβικο, ο Αντώνης προσπαθεί να πείσει τη Ρένα να γίνει λίγο πιο μοντέρνα και να κάνουν μαζί ένα βιντεάκι για τα σόσιαλ, προκαλώντας τα αρνητικά σχόλια ενός πελάτη...

Την ίδια μέρα, ο Ζαχαρίας ανακαλύπτει ότι ο Σπύρος έχει κατά λάθος βγάλει κάτι ληγμένα κρουασάν στο μαγαζί. Και δυστυχώς ο μόνος που έχει φάει από αυτά... είναι το αφεντικό τους, ο Βασίλης.

Guest: Νικίτα Ηλιοπούλου, Θοδωρής Κατσαφάδος

Τετάρτη 15 Απριλίου – Επεισόδιο 6

Ο Δημήτρης ανακοινώνει στους υπαλλήλους ότι από εδώ και πέρα το σουπερμάρκετ θα γίνει πιο eco friendly, μειώνοντας και όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ρένας και Χαριστέλλας για ένα κουτί γάντια, με παράπλευρες απώλειες τον Αντώνη και τον Περικλή.

Αντίστοιχα και στα ταμεία, η Έφη βάζει χέρι στη Σταυρούλα για τις πλαστικές σακούλες που δεν χρεώνει, όμως οι παλιές πελάτισσες του μαγαζιού επαναστατούν.

Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας προσλαμβάνει δοκιμαστικά τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Θανάση, για να τον βοηθήσει... όμως εκείνος του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Guest: Μπέσσυ Αργυράκη, Βασίλης Γιακουμάρος, Θοδωρής Κατσαφάδος