Η 28χρονη τουρίστρια προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ στα πόδια και στη ζωοφόρο στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντέλα Σινιορία στη Φλωρεντία.

Μια τουρίστρια στη Φλωρεντία κατηγορήθηκε επειδή φέρεται να σκαρφάλωσε σε ένα κολοσσιαίο μαρμάρινο άγαλμα για να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα όταν την προκάλεσαν ως φάρσα πριν από γάμο.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η γυναίκα προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντέλα Σινιορία. Το άγαλμα, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μπαρτολομέο Αμμαννάτι, ανατέθηκε από τον Κόζιμο Α' των Μεδίκων το 1559 για να γιορτάσει τον γάμο του γιου του, Φραγκίσκου Α' των Μεδίκων, της μεγάλης δούκισσας Ιωάννας της Αυστρίας. Η λεκάνη του σιντριβανιού «περικλείει» άλογα που σέρνουν ένα άρμα σε σχήμα κελύφους στη βάση του αγάλματος που απεικονίζει τον Ποσειδώνα, τον ρωμαϊκό θεό της θάλασσας.

Η 28χρονη τουρίστρια, της οποίας η εθνικότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, εντοπίστηκε από την αστυνομία και απομακρύνθηκε γρήγορα από το μνημείο. Τους είπε ότι οι φίλοι της την είχαν προκαλέσει να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα, σύμφωνα με δήλωση του δημοτικού συμβουλίου της Φλωρεντίας. Ειδικοί από το συμβούλιο επιθεώρησαν το μνημείο και διαπίστωσαν ότι η φάρσα είχε προκαλέσει «μικρές αλλά σημαντικές ζημιές τόσο στα πόδια των αλόγων στα οποία είχε περπατήσει όσο και στη ζωφόρο που κρατούσε για να αποφύγει την ολίσθηση».

Το κόστος της ζημιάς υπολογίζεται στα 5.000 ευρώ. Η αστυνομία κατηγόρησε τη γυναίκα για παραμόρφωση ενός καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού αγαθού.

Δεν είναι η πρώτη φορά..

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας τουρίστας προσπαθεί να ανέβει στο άγαλμα του Ποσειδώνα. Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος στο σημείο τοποθετήθηκαν το 2005, αφού ένας τουρίστας ανέβηκε στο άγαλμα. Τότε του έσπασε το ένα του χέρι και κατέστρεψε το άρμα. Το 2023, ένας Γερμανός τουρίστας προκάλεσε ξανά σημαντικές ζημιές προσπαθώντας να ανέβει στο μνημείο για να βγάλει μια selfie. Το ίδιο καλοκαίρι, ένα νεαρό ζευγάρι προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε ένα αντίγραφο του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου στην πλατεία Μικελάντζελο.

Παρά τους αυστηρότερους ελέγχους γύρω από τα αξιοθέατα της Φλωρεντίας, σπάνια περνάει ένα καλοκαίρι χωρίς παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τον Giorgio Caselli, ο οποίος διευθύνει το γραφείο καλών τεχνών του δημοτικού συμβουλίου, έχει γίνει όλο και πιο συχνό για τους επισκέπτες να ανεβαίνουν σε μνημεία για μια «πρόκληση».

Το 2024, ένας έφηβος κρύφτηκε στον καθεδρικό ναό της Santa Maria del Fiore όλη τη νύχτα πριν ανέβει στον τρούλο του για μια selfie. Φορώντας ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα, τζιν και αθλητικά παπούτσια, ο έφηβος βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να ανεβαίνει μια εσωτερική σκάλα του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς πριν φτάσει στο επίπεδο του τρούλου,. Στη συνέχεια ανέβηκε σε μια μικρή πλατφόρμα έξω και να τραβήξει μια selfie και να την δημοσιεύσει στο Instagram.

Ο Caselli είπε ότι συχνά οι επισκέπτες δεν δείχνουν σεβασμό: «Η σωματική επαφή που επιδιώκεται με το μνημείο απέχει πολύ από την αντικειμενική, συναισθηματική και πνευματική επίγνωση που περιμένουμε και ευνοούμε για τη μνημειακή μας κληρονομιά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας καμία συνειδητή παραχώρηση στην άγνοια που χαρακτηρίζουν τέτοιες ενέργειες. Στόχος μας πρέπει να είναι να αφυπνίσουμε και να θεραπεύσουμε το πολιτικό αίσθημα όσων συχνάζουν στην πόλη, που δεν είναι μόνο να δείξουμε σεβασμό προς τους άλλους, αλλά και προς τα μνημεία».

Η Φλωρεντία είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης. Προσελκύει περίπου 16 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. «Οι κάτοικοι της Φλωρεντίας προστατεύουν την κληρονομιά τους και βλέπουν τους τουρίστες με καχυποψία», πρόσθεσε ο Caselli. «Ίσως επειδή δεν ζουν στην πόλη, τη θεωρούν περισσότερο παιχνίδι».

Με πληροφορίες του Guardian